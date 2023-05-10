https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/takie-obstoyatelstva-abukhba-o-konkurentsii-mezhdu-bankami-abkhazii-i-kreditovanii--1045712062.html
Такие обстоятельства: Абухба о конкуренции между банками Абхазии и кредитовании
Такие обстоятельства: Абухба о конкуренции между банками Абхазии и кредитовании
Почему в Абхазии дорогие кредиты, кому легче всего получить кредит, и как взаимодействуют в Абхазии по вопросам кредитования коммерческие банки и Национальный... 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T09:35+0300
2023-05-10T09:35+0300
2023-05-10T09:35+0300
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Такие обстоятельства: Абухба о конкуренции между банками Абхазии и кредитовании
Такие обстоятельства: Абухба о конкуренции между банками Абхазии и кредитовании
Банк “Аврора” - новый игрок на рынке банковских услуг. Как рассказал председатель правления коммерческого банка, они стараются предложить клиентам конкурентные условия относительно других банков, и это имеет свои плоды. На сегодняшний день банк уже подписал 74 кредитных договора на сумму 183 млн рублей, хотя относительно недавно получили работу с физическими лицами."Честная конкуренция хороша в любой сфере. С открытием нового банка необходимо заслужить доверие клиента, нужно предложить что-то такое, чего не предлагают другие банки. Когда мы делаем такое предложения, к нам переходят клиенты на обслуживание, на получение кредита. Эти люди переходят из других банков. С появлением нового банка не рождаются новые предприниматели. Есть определенное количество юридических лиц, новый банк борется за этих же клиентов. Предлагает им что-то интересное, и другие банки, чтоб не потерять своих клиентов, тоже вынуждены бороться за клиента", - сказал Абухба.О том, какие условия предлагает Аврора-банка для своих клиентов, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, банки, кредит, аудио
подкасты, такие обстоятельства, банки, кредит, аудио
Такие обстоятельства: Абухба о конкуренции между банками Абхазии и кредитовании
Почему в Абхазии дорогие кредиты, кому легче всего получить кредит, и как взаимодействуют в Абхазии по вопросам кредитования коммерческие банки и Национальный банк, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, председатель правления Аврора-банка Георгий Абухба.
Банк “Аврора” - новый игрок на рынке банковских услуг. Как рассказал председатель правления коммерческого банка, они стараются предложить клиентам конкурентные условия относительно других банков, и это имеет свои плоды. На сегодняшний день банк уже подписал 74 кредитных договора на сумму 183 млн рублей, хотя относительно недавно получили работу с физическими лицами.
"Честная конкуренция хороша в любой сфере. С открытием нового банка необходимо заслужить доверие клиента, нужно предложить что-то такое, чего не предлагают другие банки. Когда мы делаем такое предложения, к нам переходят клиенты на обслуживание, на получение кредита. Эти люди переходят из других банков. С появлением нового банка не рождаются новые предприниматели. Есть определенное количество юридических лиц, новый банк борется за этих же клиентов. Предлагает им что-то интересное, и другие банки, чтоб не потерять своих клиентов, тоже вынуждены бороться за клиента", - сказал Абухба.
О том, какие условия предлагает Аврора-банка для своих клиентов, слушайте в аудиофайле.