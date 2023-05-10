https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/turbaza-ampar-ob-odnodnevnykh-turakh-v-abkhaziyu-1045734085.html
Турбаза: Ампар об однодневных турах в Абхазию
Турбаза: Ампар об однодневных турах в Абхазию
Все любят отдыхать, но не каждый может бросить свои дела и работу на долгое время. Выход из этой ситуации – однодневные туры, к которым даже нет смысла... 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T13:50+0300
2023-05-10T13:50+0300
2023-05-10T14:13+0300
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Турбаза: Ампар об однодневных турах в Абхазию
Турбаза: Ампар об однодневных турах в Абхазию
Все любят отдыхать, но не каждый может бросить свои дела и работу на долгое время. Выход из этой ситуации – однодневные туры, к которым даже нет смысла подготавливаться, как к классическим путешествиям. Это идеальное решение для тех, кто стремится к путешествиям, но у кого нет возможности тратить много времени.Об однодневных турах в Абхазию, в чем их преимущество, как развивать это направление и какой эффект для экономики, в эфире радио Sputnik в программе "Турбаза" рассказала экономист, эксперт в сфере туризма Линда Ампар. По ее словам, с каждым годом растет число тех, кто выбирает для отдыха в Абхазии однодневные туры."Учитывая высокую занятость и ограниченное количество времени отдыха наших гостей, однодневные туры пользуются, безусловно, большой популярностью. И каждый год все больше количество туристов на экскурсионных объектах, но хочу отметить, что, если посмотреть на показатели, говорю как экономист, тут не все так гладко. Если рассмотрим объем платных экскурсионных услуг за последние пять лет, то почти на 60 % видим спад. Причина этому нелегалы. Зачастую однодневные туры занимают нелегальные гиды", – сказала Ампар.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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отдых в абхазии, турбаза, подкасты, аудио
отдых в абхазии, турбаза, подкасты, аудио
Все любят отдыхать, но не каждый может бросить свои дела и работу на долгое время. Выход из этой ситуации – однодневные туры, к которым даже нет смысла подготавливаться, как к классическим путешествиям. Это идеальное решение для тех, кто стремится к путешествиям, но у кого нет возможности тратить много времени.
Об однодневных турах в Абхазию, в чем их преимущество, как развивать это направление и какой эффект для экономики, в эфире радио Sputnik
в программе "Турбаза" рассказала экономист, эксперт в сфере туризма Линда Ампар. По ее словам, с каждым годом растет число тех, кто выбирает для отдыха в Абхазии однодневные туры.
"Учитывая высокую занятость и ограниченное количество времени отдыха наших гостей, однодневные туры пользуются, безусловно, большой популярностью. И каждый год все больше количество туристов на экскурсионных объектах, но хочу отметить, что, если посмотреть на показатели, говорю как экономист, тут не все так гладко. Если рассмотрим объем платных экскурсионных услуг за последние пять лет, то почти на 60 % видим спад. Причина этому нелегалы. Зачастую однодневные туры занимают нелегальные гиды", – сказала Ампар.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.