https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/ukraina-poteryala-na-donetskom-napravlenii-bolee-240-voennykh-i-naemnikov-za-sutki--1045738627.html
Украина потеряла на донецком направлении более 240 военных и наемников за сутки
Украина потеряла на донецком направлении более 240 военных и наемников за сутки
Всего с начала спецоперации были уничтожены 420 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный... 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T14:35+0300
2023-05-10T14:35+0300
2023-05-10T14:42+0300
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 240 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники и склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, за сутки на донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад украинской армии в районе Красного, Ступочек в ДНР и на западной окраине Артемовска. Кроме того, в районе населенного пункта Белокузьминовка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады украинских войск.Всего с начала спецоперации были уничтожены 420 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10103 единицы специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Украина потеряла на донецком направлении более 240 военных и наемников за сутки
14:35 10.05.2023 (обновлено: 14:42 10.05.2023)
Всего с начала спецоперации были уничтожены 420 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 240 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники и склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, за сутки на донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад украинской армии в районе Красного, Ступочек в ДНР и на западной окраине Артемовска. Кроме того, в районе населенного пункта Белокузьминовка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады украинских войск.
"За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 420 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9067 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4780 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10103 единицы специальной военной автомобильной техники.