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Абхазия простится с историком Иваном Цушба
Абхазия простится с историком Иваном Цушба
Иван Цушба – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран АГУ, скончался во вторник, 9 мая. 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T13:55+0300
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СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Иван Цушба был предан своей профессии и от всего сердца служил Отечеству, сказала в интервью радио Sputnik секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба. "Уход его – это обеднение народа. Он оставил добрый след. Скромный во всех отношениях и умный. Я преклоняюсь перед его памятью. Таких людей в мире мало, у меня останутся хорошие воспоминания о нем", – добавила она. Иван Цушба – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. В разные годы он работал ответственным секретарем Абхазской республиканской организации общества "Знание", референтом Абхазского обкома партии, старшим референтом Верховного Совета республики. С 1995 по 2013 годы Иван Цушба был старшим референтом по Государственным наградам при президенте Абхазии. С 1981 года он занимался преподавательской работой, был лектором кафедры истории партии, с 1994 года – доцентом кафедры истории России и зарубежных стран АГУ. Иван Цушба – автор ряда интересных работ, в том числе монографии "Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии", "О праве нации или народов на самоопределение и проблемы независимости Абхазии", а также сборника очерков "Национальный вопрос в России". Похороны Ивана Цушба состоятся в пятницу, 12 мая.
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Абхазия простится с историком Иваном Цушба
13:55 11.05.2023 (обновлено: 14:22 11.05.2023)
Иван Цушба – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран АГУ, скончался во вторник, 9 мая.
СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Асмат Цвижба.
Иван Цушба был предан своей профессии и от всего сердца служил Отечеству, сказала в интервью радио Sputnik
секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба.
Иван Цушба был однокурсником и другом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, но, по словам Кичба, никогда не пользовался близкой связью с главой государства и был очень скромным.
"Уход его – это обеднение народа. Он оставил добрый след. Скромный во всех отношениях и умный. Я преклоняюсь перед его памятью. Таких людей в мире мало, у меня останутся хорошие воспоминания о нем", – добавила она.
Иван Цушба – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. В разные годы он работал ответственным секретарем Абхазской республиканской организации общества "Знание", референтом Абхазского обкома партии, старшим референтом Верховного Совета республики.
С 1995 по 2013 годы Иван Цушба был старшим референтом по Государственным наградам при президенте Абхазии.
С 1981 года он занимался преподавательской работой, был лектором кафедры истории партии, с 1994 года – доцентом кафедры истории России и зарубежных стран АГУ.
Иван Цушба – автор ряда интересных работ, в том числе монографии "Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии", "О праве нации или народов на самоопределение и проблемы независимости Абхазии", а также сборника очерков "Национальный вопрос в России".
Похороны Ивана Цушба состоятся в пятницу, 12 мая.