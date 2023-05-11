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Аркадий Джинджия рассказал о работе Госинспекции по карантину растений
Аркадий Джинджия рассказал о работе Госинспекции по карантину растений
Начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал радио Sputnik о работе инспекции. 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T18:28+0300
2023-05-11T18:28+0300
2023-05-11T18:28+0300
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Аркадий Джинджия, в частности объяснил, что делают сотрудники инспекции во время рабочих смен на границе. "На государственной границе представлены наши фитосанитарные инспекторы, которые несут службу круглосуточно. В их компетенцию входит проверка всех грузов растительного происхождения, которые поступают из-за границы. Также они проверяют документы, сертификаты о том, что продукция очищена от вредителей и болезней, но помимо этого, они обязаны проверять и визуально. Они профессионально работают, когда возникают сомнения, отбирают образцы и отдают в лабораторию", - пояснил он.Кроме того, он отметил снижение экспорта клубники овощных культур с начала года, "Это может быть это связано с погодными условиями", - предположил Джинджия.
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мультимедиа, видео, абхазия, видео
мультимедиа, видео, абхазия, видео
Аркадий Джинджия рассказал о работе Госинспекции по карантину растений
Начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал радио Sputnik о работе инспекции.
Аркадий Джинджия, в частности объяснил, что делают сотрудники инспекции во время рабочих смен на границе.
"На государственной границе представлены наши фитосанитарные инспекторы, которые несут службу круглосуточно. В их компетенцию входит проверка всех грузов растительного происхождения, которые поступают из-за границы. Также они проверяют документы, сертификаты о том, что продукция очищена от вредителей и болезней, но помимо этого, они обязаны проверять и визуально. Они профессионально работают, когда возникают сомнения, отбирают образцы и отдают в лабораторию", - пояснил он.
Кроме того, он отметил снижение экспорта клубники овощных культур с начала года, "Это может быть это связано с погодными условиями", - предположил Джинджия.