https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/arkadiy-dzhindzhiya-rasskazal-o-rabote-gosinspektsii-po-karantinu-rasteniy-1045751750.html

Аркадий Джинджия рассказал о работе Госинспекции по карантину растений

Аркадий Джинджия рассказал о работе Госинспекции по карантину растений

Начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал радио Sputnik о работе инспекции. 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T18:28+0300

2023-05-11T18:28+0300

2023-05-11T18:28+0300

мультимедиа

видео

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0a/1045742775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0428762ca7c669c5752145b6409a43da.png

Аркадий Джинджия, в частности объяснил, что делают сотрудники инспекции во время рабочих смен на границе. "На государственной границе представлены наши фитосанитарные инспекторы, которые несут службу круглосуточно. В их компетенцию входит проверка всех грузов растительного происхождения, которые поступают из-за границы. Также они проверяют документы, сертификаты о том, что продукция очищена от вредителей и болезней, но помимо этого, они обязаны проверять и визуально. Они профессионально работают, когда возникают сомнения, отбирают образцы и отдают в лабораторию", - пояснил он.Кроме того, он отметил снижение экспорта клубники овощных культур с начала года, "Это может быть это связано с погодными условиями", - предположил Джинджия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, видео, абхазия, видео