https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/aslan-bzhaniya-napravil-pozdravlenie-k-100-letnemu-yubileyu-sudov-obschey-yurisdiktsii-1045750005.html

Аслан Бжания направил поздравление к 100-летнему юбилею судов общей юрисдикции

Аслан Бжания направил поздравление к 100-летнему юбилею судов общей юрисдикции

Положение о судоустройстве Советской Социалистической Республики Абхазия было утверждено постановлением Центрального Исполнительного Комитета 13 мая 1923 года. 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T14:37+0300

2023-05-11T14:37+0300

2023-05-11T14:37+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительный адрес председателю Верховного суда республики Саиде Бутба в связи со 100-летием со дня образования судов общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенство закона", - говорится в тексте.Бжания подчеркнул, что на судах Абхазии лежит особая ответственность, и поэтому пополнение судейского корпуса должно соответствовать высоким профессиональным и моральным стандартам. Глава государства пожелал работникам судов общей юрисдикции здоровья, целеустремленности, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов в деле служения закону.

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