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Аслан Бжания направил поздравление к 100-летнему юбилею судов общей юрисдикции
Аслан Бжания направил поздравление к 100-летнему юбилею судов общей юрисдикции
Положение о судоустройстве Советской Социалистической Республики Абхазия было утверждено постановлением Центрального Исполнительного Комитета 13 мая 1923 года. 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T14:37+0300
2023-05-11T14:37+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительный адрес председателю Верховного суда республики Саиде Бутба в связи со 100-летием со дня образования судов общей юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенство закона", - говорится в тексте.Бжания подчеркнул, что на судах Абхазии лежит особая ответственность, и поэтому пополнение судейского корпуса должно соответствовать высоким профессиональным и моральным стандартам. Глава государства пожелал работникам судов общей юрисдикции здоровья, целеустремленности, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов в деле служения закону.
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Аслан Бжания направил поздравление к 100-летнему юбилею судов общей юрисдикции
Положение о судоустройстве Советской Социалистической Республики Абхазия было утверждено постановлением Центрального Исполнительного Комитета 13 мая 1923 года.
СУХУМ, 11 мая - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительный адрес председателю Верховного суда республики Саиде Бутба в связи со 100-летием со дня образования судов общей юрисдикции. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В поздравлении президент отметил, что судебная власть выполняет роль одной из важнейших основ государственности Абхазии, и ее развитие зависит от деятельности судов.
"Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенство закона", - говорится в тексте.
Бжания подчеркнул, что на судах Абхазии лежит особая ответственность, и поэтому пополнение судейского корпуса должно соответствовать высоким профессиональным и моральным стандартам.
Глава государства пожелал работникам судов общей юрисдикции здоровья, целеустремленности, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов в деле служения закону.