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Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам судебных органов

Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам судебных органов

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил работникам органов судебной власти почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия", сообщает... 11.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил работникам органов судебной власти почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.За заслуги в укреплении судебной власти, защиту прав и законных интересов граждан, высокий профессионализм звания были присвоены Георгию Акаба, Белле Хасая, Лидии Трещевой, Марине Ануа.Соответствующий указ был подписан главой государства в среду, 10 мая.

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