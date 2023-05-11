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Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам судебных органов
Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам судебных органов
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил работникам органов судебной власти почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия", сообщает... 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T18:03+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания присвоил работникам органов судебной власти почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.За заслуги в укреплении судебной власти, защиту прав и законных интересов граждан, высокий профессионализм звания были присвоены Георгию Акаба, Белле Хасая, Лидии Трещевой, Марине Ануа.Соответствующий указ был подписан главой государства в среду, 10 мая.
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания присвоил почетные звания работникам судебных органов
СУХУМ, 11 мая - Sputnik.
Президент Аслан Бжания присвоил работникам органов судебной власти почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия", сообщает
пресс-служба главы государства.
За заслуги в укреплении судебной власти, защиту прав и законных интересов граждан, высокий профессионализм звания были присвоены Георгию Акаба, Белле Хасая, Лидии Трещевой, Марине Ануа.
Соответствующий указ был подписан главой государства в среду, 10 мая.