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Митинг несогласных с политикой власти пройдет в Сухуме

Митинг несогласных с политикой власти пройдет в Сухуме

Брифинг лидеров оппозиционных партий и общественных организаций прошел в Сухуме в четверг, 11 мая. 11.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Народный митинг несогласных с политикой, которую проводят власти Абхазии, пройдет в Сухуме 30 мая, заявил на брифинге лидеров оппозиции член высшего совета республиканской общественной организации "Аруаа" Хына Думава."Мы провели множество встреч и консультаций во всех регионах страны с большим количеством представителей нашего народа, общественных и политических деятелей. Был предложен разумный план выхода из сложившегося глубокого кризиса, который предполагал отказ власти от реализации законов и проектов, угрожающих национальной безопасности. Однако все инициативы нашего народа проигнорированы властью", – заявил он. О времени и месте проведения митинга будет объявлено дополнительно. 25 апреля лидеры политических партий и общественных организаций выдвинули ряд требований к президенту Абхазии Аслану Бжания. В числе нарушений, которые совершила действующая власть, указаны подписание соглашения о передаче госдачи в Пицунде и технические нарушения и завышение цен при ремонте воздушной линии "Ачгуара".Оппозиция требовала от главы государства принятия решений об отставке Кабинета министров, в противном случае обещала выйти на акцию протеста "в целях противодействия антинародной политике действующей власти".

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