https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/posrednik-dzhindzhiya-o-fitosanitarnom-kontrole-v-abkhazii-1045741905.html

Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии

Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии

Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных... 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T10:58+0300

2023-05-11T10:58+0300

2023-05-11T10:58+0300

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абхазия

государственная инспекция республики абхазия по карантину растений

вредители

подкасты

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Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии

Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультур, какие виды опасных вредителей сейчас распространены в республике, можно ли ввозить в ручной клади семенной и посадочный материал без сопровождения фитосанитарного сертификата, каковы данные по объему экспорта сельхозпродукции, как опыт российских коллег может быть использован в Абхазии, в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" об этом рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, вредители, подкасты, аудио