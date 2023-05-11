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Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных... 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T10:58+0300
2023-05-11T10:58+0300
радио
абхазия
государственная инспекция республики абхазия по карантину растений
вредители
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Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультур, какие виды опасных вредителей сейчас распространены в республике, можно ли ввозить в ручной клади семенной и посадочный материал без сопровождения фитосанитарного сертификата, каковы данные по объему экспорта сельхозпродукции, как опыт российских коллег может быть использован в Абхазии, в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" об этом рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, вредители, подкасты, аудио
абхазия, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, вредители, подкасты, аудио

Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии

10:58 11.05.2023
Радио
Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
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Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультур, какие виды опасных вредителей сейчас распространены в республике, можно ли ввозить в ручной клади семенной и посадочный материал без сопровождения фитосанитарного сертификата, каковы данные по объему экспорта сельхозпродукции, как опыт российских коллег может быть использован в Абхазии, в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" об этом рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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