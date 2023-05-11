https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/posrednik-dzhindzhiya-o-fitosanitarnom-kontrole-v-abkhazii-1045741905.html
Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных... 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T10:58+0300
2023-05-11T10:58+0300
2023-05-11T10:58+0300
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абхазия
государственная инспекция республики абхазия по карантину растений
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Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Посредник: Джинджия о фитосанитарном контроле в Абхазии
Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультур, какие виды опасных вредителей сейчас распространены в республике, можно ли ввозить в ручной клади семенной и посадочный материал без сопровождения фитосанитарного сертификата, каковы данные по объему экспорта сельхозпродукции, как опыт российских коллег может быть использован в Абхазии, в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" об этом рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, вредители, подкасты, аудио
абхазия, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, вредители, подкасты, аудио
Какую работу проводят сотрудники Государственной инспекции по карантину растений на границах, чтобы предотвратить проникновение в страну всевозможных вредителей сельхозкультур, какие виды опасных вредителей сейчас распространены в республике, можно ли ввозить в ручной клади семенной и посадочный материал без сопровождения фитосанитарного сертификата, каковы данные по объему экспорта сельхозпродукции, как опыт российских коллег может быть использован в Абхазии, в эфире радио Sputnik
в программе "Посредник" об этом рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.