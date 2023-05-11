https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/takie-obstoyatelstva-kharaniya-o-podache-deklaratsiy-o-dokhodakh-1045746010.html

Такие обстоятельства: Харания о подаче деклараций о доходах

Такие обстоятельства: Харания о подаче деклараций о доходах

Насколько активно сдают декларации о доходах организации и работники, как проверяют данные, указанные в них, в эфире радио Sputnik рассказала главный инспектор... 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T16:29+0300

2023-05-11T16:29+0300

2023-05-11T16:35+0300

радио

абхазия

министерство по налогам и сборам абхазии

декларация о доходах

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Такие обстоятельства: Харания о подаче документов декларантами Такие обстоятельства: Харания о подаче документов декларантами

Насколько активно сдают декларации о доходах организации и работники, как проверяют данные, указанные в них, в эфире радио Sputnik рассказала главный инспектор антикоррупционного управления Министерства по налогам и сборам Абхазии Камилла Харания.По ее словам, прием деклараций доходов и расходов за 2022 год идет активно"Сейчас участилась практика заблаговременного представления деклараций. В предыдущие годы ближе к концу даты сдачи документов начинался ажиотаж, и люди ближе к 1 августа начинали сдавать декларации. На данный момент уже с начала периода декларирования. Многие организации начали сдавать с начала года. На данный момент документы предоставили 197 декларантов. Это 25 организаций", – сказала Харания.Если в ходе проверки той или иной декларации выявлены признаки преступления, то, по словам инспектора, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок направляются в Генеральную прокуратуру для дальнейшей проверки.Полая версия беседы в аудиофайле выше.Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций за прошлый год завершился 1 августа 2022 года.

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