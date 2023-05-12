https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/abkhaziya-zanyala-chetvertoe-mesto-v-pyaterke-populyarnykh-napravleniy-na-mayskie-prazdniki-1045765711.html

Абхазия заняла четвертое место в пятерке популярных направлений на майские праздники

Абхазия заняла четвертое место в пятерке популярных направлений на майские праздники

В топ-3 самых популярных направлений вошли Белоруссия (27% опрошенных), Турция (17%) и Казахстан (13%). 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T15:39+0300

2023-05-12T15:39+0300

2023-05-12T16:19+0300

в абхазии

абхазия

новости

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040732992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3772a9e7200308fb83eb14c0927c738b.jpg

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Абхазия опустилась с третьего на четвертое место в пятерке самых популярных направлений для отдыха на майских праздниках, сообщает РИА Новости с о ссылкой на исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel."В прошлом году второе место среди зарубежных стран занимал Казахстан с долей 17%, а третье – Абхазия (10%). В этом году Абхазия спустилась на одну позицию в рейтинге и попала в пятерку лидеров вместе с Арабскими Эмиратами – их доли в общем турпотоке за рубеж составили по 6%", – уточнили в компании.Число путешественников за границу выросло на 20%. При этом количество людей, отдавших предпочтение странам дальнего зарубежья, выросло вдвое, а тех, кто предпочел страны ближнего зарубежья (Абхазия, Грузия, СНГ) – сократился на 7%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отдых в абхазии