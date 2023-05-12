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Часть Гагрского района останется без света в пятницу 12 мая
Часть Гагрского района останется без света в пятницу 12 мая
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T10:56+0300
2023-05-12T10:56+0300
2023-05-12T11:07+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Подача электричества прекратится в 11:00 и возобновится в 16:00.Временные неудобства связаны с ремонтными работами на подстанции "Холодная речка".
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Часть Гагрского района останется без света в пятницу 12 мая
10:56 12.05.2023 (обновлено: 11:07 12.05.2023)
СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Подача электричества прекратится в 11:00 и возобновится в 16:00.
Временные неудобства связаны с ремонтными работами на подстанции "Холодная речка".