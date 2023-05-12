https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/glavnyy-chetverg-dochiya-ob-investitsionnykh-proektakh-v-tkuarchale-remonte-dorogi-v-akarmaru--1045748866.html
Главный четверг: Дочия об инвестиционных проектах в Ткуарчале, ремонте дороги в Акармару
Главный четверг: Дочия об инвестиционных проектах в Ткуарчале, ремонте дороги в Акармару
Как развивать туристическую сферу в Ткуарчале, какие планы у местных властей и в какие бизнес-проекты привлекаются инвесторы, в эфире радио Sputnik рассказал... 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T18:06+0300
2023-05-12T18:06+0300
2023-05-12T18:35+0300
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Главный четверг: Дочия об инвестиционных проектах в Ткуарчале, ремонте дороги в Акармару
Главный четверг: Дочия об инвестиционных проектах в Ткуарчале, ремонте дороги в Акармару
По словам Дочия, в районе нет баз отдыха для туристов, инфраструктура больше рассчитана на однодневных посетителей. На данный момент ведутся работы по ремонту дороги в Акармару, куда приезжает большое количество отдыхающих. Местные власти намерены там создать заповедник, уже существует проект. О том, какие еще инвестпроекты реализуются в районе и какие работы идут по благоустройству города, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, ткуарчальский район, аудио
подкасты, главный четверг, ткуарчальский район, аудио
Главный четверг: Дочия об инвестиционных проектах в Ткуарчале, ремонте дороги в Акармару
18:06 12.05.2023 (обновлено: 18:35 12.05.2023)
Как развивать туристическую сферу в Ткуарчале, какие планы у местных властей и в какие бизнес-проекты привлекаются инвесторы, в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия.
По словам Дочия, в районе нет баз отдыха для туристов, инфраструктура больше рассчитана на однодневных посетителей. На данный момент ведутся работы по ремонту дороги в Акармару, куда приезжает большое количество отдыхающих. Местные власти намерены там создать заповедник, уже существует проект. О том, какие еще инвестпроекты реализуются в районе и какие работы идут по благоустройству города, слушайте в аудиофайле.