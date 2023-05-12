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Кичба об историке Иване Цушба: верой и правдой служил Отечеству
Кичба об историке Иване Цушба: верой и правдой служил Отечеству
Сегодня в Сухуме прощаются с кандидатом исторических наук, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени Иваном Цушба. Он автор ряда интересных работ, в том числе... 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T10:31+0300
2023-05-12T10:31+0300
2023-05-12T10:31+0300
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Кичба об историке Иване Цушба: верой и правдой служил Отечеству
Кичба об историке Иване Цушба: верой и правдой служил Отечеству
Сегодня в Сухуме прощаются с кандидатом исторических наук, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени Иваном Цушба. Он автор ряда интересных работ, в том числе монографии "Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии", "О праве нации или народов на самоопределение и проблемы независимости Абхазии", а также сборника очерков "Национальный вопрос в России". Иван Шаибович был другом и однокурсником основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба. С 1995 по 2013 годы Иван Цушба был старшим референтом по государственным наградам при президенте РА, долгое время занимался преподавательской работой в Абхазском государственном университете.Своими воспоминаниями об Иване Цушба в эфире радио Sputnik поделилась общественный деятель, руководитель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба."Он был очень скромным и никогда не пользовался близким отношением с Владиславом Григорьевичем Ардзинба. Меня это всегда поражало. Был предан своей профессии и ему (Ардзинба - прим.). Он служил от всего сердца Отечеству. Скромный, интеллигентный, мудрый, умный. Когда такие личности уходят, говорят, беднеет народ. Он оставил добрый след. Не о каждом так можно сказать, что верой и правдой служил своему Отечеству, государству", – сказала Кичба.Ивана Шаибовича Цушба похоронят в родовом селе Куланырхуа.
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абхазия, историки, подкасты, аудио
абхазия, историки, подкасты, аудио
Сегодня в Сухуме прощаются с кандидатом исторических наук, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени Иваном Цушба. Он автор ряда интересных работ, в том числе монографии "Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии", "О праве нации или народов на самоопределение и проблемы независимости Абхазии", а также сборника очерков "Национальный вопрос в России". Иван Шаибович был другом и однокурсником основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба. С 1995 по 2013 годы Иван Цушба был старшим референтом по государственным наградам при президенте РА, долгое время занимался преподавательской работой в Абхазском государственном университете.
Своими воспоминаниями об Иване Цушба в эфире радио Sputnik поделилась общественный деятель, руководитель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба.
"Он был очень скромным и никогда не пользовался близким отношением с Владиславом Григорьевичем Ардзинба. Меня это всегда поражало. Был предан своей профессии и ему (Ардзинба - прим.). Он служил от всего сердца Отечеству. Скромный, интеллигентный, мудрый, умный. Когда такие личности уходят, говорят, беднеет народ. Он оставил добрый след. Не о каждом так можно сказать, что верой и правдой служил своему Отечеству, государству", – сказала Кичба.
Ивана Шаибовича Цушба похоронят в родовом селе Куланырхуа.