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Память Баграта Шинкуба почтили в Сухуме

Память Баграта Шинкуба почтили в Сухуме

Баграт Шинкуба родился 106 лет назад, 12 мая 1917 года в селе Члоу Очамчырского района. 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T11:49+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Память Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба почтили в Сухуме, сообщает пресс-служба президента республики.В возложении цветов приняли участие представители Администрации президента, члены Кабинета министров, представители творческой и научной интеллигенции, родственники поэта, учащиеся столичных школ.Со дня рождения Народного поэта Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автора исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграта Шинкуба прошло 106 лет. Шинкуба – не только поэт и писатель, который прославился романом "Последний из ушедших", но и государственный и политический деятель, один из первых борцов за права абхазов в советское время, а также защитник природы, который многое сделал для сохранения абхазских лесов.Поэт скончался 25 февраля 2004 года в возрасте 86 лет и был похоронен в сухумском парке, названном его именем.

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