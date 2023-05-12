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Перенджиев о переговорах Армении и Азербайджана: начинается движение к миру
Перенджиев о переговорах Армении и Азербайджана: начинается движение к миру
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в России в мае. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Формирование... 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T13:37+0300
2023-05-12T13:37+0300
2023-05-12T18:50+0300
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Перенджиев о переговорах Армении и Азербайджана: идет движение к миру
Перенджиев о переговорах Армении и Азербайджана: идет движение к миру
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в России в мае. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в городе Шуша. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал переговоры Азербайджана и Армении.В беседе на радио Sputnik Перенджиев отметил, что на переговорах речь пойдет уже не о территориальных спорах, как было раньше."Я думаю, речь идет уже не о территориальных спорах, как до этого. Больше, пожалуй, о том, как Армения и Азербайджан перейдут в отношения, как государства, мирные друг к другу. На мой взгляд, уже идет движение к миру. Наконец-то сделан разумный вывод армянской стороной о том, что незачем цепляться за территории Азербайджана, это способствует дальнейшей эскалации в отношениях. Фактически сделано то, что надо было сделать раньше", – подчеркнул Перенджиев.Он полагает, что речь на переговорах пойдет о гарантиях безопасности для Армении со стороны России и Азербайджана и гарантиях безопасности армянам, в том числе проживающим в Азербайджане.
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в мире, политика, армения, азербайджан, карабахский конфликт, россия, подкасты, переговоры, аудио
в мире, политика, армения, азербайджан, карабахский конфликт, россия, подкасты, переговоры, аудио
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в России в мае. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в городе Шуша. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал переговоры Азербайджана и Армении.
В беседе на радио Sputnik
Перенджиев отметил, что на переговорах речь пойдет уже не о территориальных спорах, как было раньше.
"Я думаю, речь идет уже не о территориальных спорах, как до этого. Больше, пожалуй, о том, как Армения и Азербайджан перейдут в отношения, как государства, мирные друг к другу. На мой взгляд, уже идет движение к миру. Наконец-то сделан разумный вывод армянской стороной о том, что незачем цепляться за территории Азербайджана, это способствует дальнейшей эскалации в отношениях. Фактически сделано то, что надо было сделать раньше", – подчеркнул Перенджиев.
Он полагает, что речь на переговорах пойдет о гарантиях безопасности для Армении со стороны России и Азербайджана и гарантиях безопасности армянам, в том числе проживающим в Азербайджане.