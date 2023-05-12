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Состоялся тестовый проезд "Ласточки" по маршруту "Сочи – Гагра"
Состоялся тестовый проезд "Ласточки" по маршруту "Сочи – Гагра"
Прибытие "Ласточки" в республику стало возможным благодаря договоренности между АЖД и "Российскими железными дорогами", которая была достигнута в этом году. 12.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-12T13:15+0300
2023-05-12T13:15+0300
2023-05-12T13:58+0300
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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. В пятницу, 12 мая, состоялся тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Генеральный директор АЖД Арсоу Читанава и представители российской железнодорожной компании сообщили, что запуск прошел успешно, и Абхазская железная дорога готова к курсированию "Ласточки", хоть и есть проблемы, которые нужно устранить."Конечно, не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год. Будем продолжать переговоры с нашими коллегами из ОАО "РЖД". В любом случае это день войдет в историю нашей страны", – подчеркнул Читанава.
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абхазия, новости, абхазская железная дорога
Состоялся тестовый проезд "Ласточки" по маршруту "Сочи – Гагра"
13:15 12.05.2023 (обновлено: 13:58 12.05.2023)
Прибытие "Ласточки" в республику стало возможным благодаря договоренности между АЖД и "Российскими железными дорогами", которая была достигнута в этом году.
СУХУМ, 12 мая – Sputnik.
В пятницу, 12 мая, состоялся тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра", сообщает
пресс-служба "Абхазской железной дороги".
Генеральный директор АЖД Арсоу Читанава и представители российской железнодорожной компании сообщили, что запуск прошел успешно, и Абхазская железная дорога готова к курсированию "Ласточки", хоть и есть проблемы, которые нужно устранить.
"Конечно, не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год. Будем продолжать переговоры с нашими коллегами из ОАО "РЖД". В любом случае это день войдет в историю нашей страны", – подчеркнул Читанава.