https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/sostoyalsya-testovyy-proezd-lastochki-po-marshrutu-sochi---gagra-1045762537.html

Состоялся тестовый проезд "Ласточки" по маршруту "Сочи – Гагра"

Состоялся тестовый проезд "Ласточки" по маршруту "Сочи – Гагра"

Прибытие "Ласточки" в республику стало возможным благодаря договоренности между АЖД и "Российскими железными дорогами", которая была достигнута в этом году. 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T13:15+0300

2023-05-12T13:15+0300

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СУХУМ, 12 мая – Sputnik. В пятницу, 12 мая, состоялся тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".Генеральный директор АЖД Арсоу Читанава и представители российской железнодорожной компании сообщили, что запуск прошел успешно, и Абхазская железная дорога готова к курсированию "Ласточки", хоть и есть проблемы, которые нужно устранить."Конечно, не стоит говорить, что "Ласточка" начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год. Будем продолжать переговоры с нашими коллегами из ОАО "РЖД". В любом случае это день войдет в историю нашей страны", – подчеркнул Читанава.

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