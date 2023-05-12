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Туркменистанца задержали в Гагре по подозрению в сбыте наркотиков

Туркменистанца задержали в Гагре по подозрению в сбыте наркотиков

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере в отношении задержанного... 12.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-12T20:02+0300

2023-05-12T20:02+0300

2023-05-12T20:22+0300

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СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Сотрудники УВД по Гагрскому району задержали гражданина Туркменистана, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. У 23-летнего Умитджана Нуралиева обнаружили 18 заизолированных свертков с метадоном. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что наркотики он распространял путем тайных закладок, за которые получал денежное вознаграждение от куратора под ником "Талант".В присутствии задержанного были обследованы места тайных закладок в Гагре - в парке Принца Ольденбургского, на улицах Шапсугской, Гумистинской, Дбар и Лермонтова, было изъято 22 свертка. Общий вес запрещенного вещества составил 15 граммов.

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