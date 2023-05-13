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Динамика есть: как в Абхазии работает антикоррупционный закон

Динамика есть: как в Абхазии работает антикоррупционный закон

Как в Абхазии проходит декларирование доходов и расходов государственными служащими и депутатами, в эфире радио Sputnik рассказала главный инспектор... 13.05.2023, Sputnik Абхазия

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С января 2023 года в Министерство по налогам и сборам Абхазии поступило 197 деклараций о доходах и расходах госслужащих и депутатов за 2022 год.В этом году подача документов со стороны декларантов идет активно, многие заблаговременно предоставляют информацию в антикоррупционное Управление."Сейчас участилась практика заблаговременного представления деклараций. В предыдущие годы ближе к концу даты сдачи документов начинался ажиотаж, и люди ближе к 1 августа начинали сдавать декларации. На данный момент подают документы уже с начала периода декларирования. Многие организации начали сдавать уже с начала года. На данный момент уже предоставили документы 197 декларантов. Это 25 организаций", - отметила Харания.В прошлом году общий список организаций, которые обязаны были предоставить декларации, составлял более 567.Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций за прошлый год завершился 1 августа 2022 года.

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