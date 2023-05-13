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На пике возможностей: как работает российско-абхазская граница

На пике возможностей: как работает российско-абхазская граница

Как на российско-абхазской границе подготовились к турсезону и увеличению потока людей, с какими проблемами сталкиваются экспортеры сельхозпродукции, в эфире... 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T19:49+0300

2023-05-13T19:49+0300

2023-05-13T19:49+0300

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На сегодняшний день российско-абхазская граница работает на пике своих возможностей. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Зураб Ашуба.При этом сейчас обсуждаются вопросы по увеличению окон по временному ввозу, выделению дополнительных полос движения.Обсуждаются вопросы и предстоящего курортного сезона и связанного с ним увеличения потока людей на пунктах пропуска. По словам Ашуба Таможенный комитет Абхазии готов к курортному сезону."Самый главный экзамен мы, конечно, будем сдавать летом. Когда, по ожиданиям Минтуризма, будет небывалый курортный сезон, насколько мы готовы, покажет лето", - подчеркнул Ашуба.На встречах с российской стороной, абхазские таможненники поднимают и вопросы вывоза сельхозпродукции. На сегодняшний день проблем с вывозом фруктов и овощей из Абхазии нет, заявил Ашуба.Зампредседателя ГТК, также напомнил, что все транспортные средства, въезжающие на территорию России, обязаны пройти процедуру страхования.

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