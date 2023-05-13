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Разработан план практической работы между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии
Разработан план практической работы между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии
Заур Гваджава встретился с заместителем министра иностранных дел по делам Европы Франклином Рамиресом. 13.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-13T11:40+0300
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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. План практической работы разработан между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии в латиноамериканской республике. Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.
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абхазия, венесуэла, политика
Разработан план практической работы между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии
11:40 13.05.2023 (обновлено: 11:47 13.05.2023)
Заур Гваджава встретился с заместителем министра иностранных дел по делам Европы Франклином Рамиресом.
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. План практической работы разработан между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии в латиноамериканской республике.
Двустороннее сотрудничество между странами и ситуацию на международной арене обсудили посол Абхазии Заур Гваджава и замминистра иностранных дел Венесуэлы по делам Европы Франклин Рамирес.
Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.