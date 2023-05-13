https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/razrabotan-plan-prakticheskoy-raboty-mezhdu-mid-venesuely-i-posolstvom-abkhazii-1045779365.html

Разработан план практической работы между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии

Разработан план практической работы между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии

Заур Гваджава встретился с заместителем министра иностранных дел по делам Европы Франклином Рамиресом. 13.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. План практической работы разработан между МИД Венесуэлы и Посольством Абхазии в латиноамериканской республике. Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.

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