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Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату... 13.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-13T15:20+0300
2023-05-13T16:02+0300
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Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать Днем образования судов общей юрисдикции республики. Как формировалась судебная система республики, каковы основные ее достижения и какие выдающиеся личности оставили в ней свой след, в эфире радио рассказал Заслуженный юрист Республики Абхазия, судья в отставке, консультант Конституционного суда Георгий Акаба.Собеседник Sputnik оценил значение создания Конституционного суда в Абхазии, рассказал, почему отрицательно оценивает утверждение судей через каждые 10 лет, о том, как обеспечивается безопасность судей, основные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе, эффективна ли мера, как домашний арест, насколько необходима система АСИС.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, суд, юристы, судьи, конституционный суд республики абхазия, судебная система, подкасты, аудио
абхазия, суд, юристы, судьи, конституционный суд республики абхазия, судебная система, подкасты, аудио

Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии

15:20 13.05.2023 (обновлено: 16:02 13.05.2023)
Радио
Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
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В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать Днем образования судов общей юрисдикции республики. Как формировалась судебная система республики, каковы основные ее достижения и какие выдающиеся личности оставили в ней свой след, в эфире радио рассказал Заслуженный юрист Республики Абхазия, судья в отставке, консультант Конституционного суда Георгий Акаба.
Собеседник Sputnik оценил значение создания Конституционного суда в Абхазии, рассказал, почему отрицательно оценивает утверждение судей через каждые 10 лет, о том, как обеспечивается безопасность судей, основные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе, эффективна ли мера, как домашний арест, насколько необходима система АСИС.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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