https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/takie-obstoyatelstva-akaba-o-sudebnoy-sisteme-abkhazii-1045776518.html

Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии

Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии

В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату... 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T15:20+0300

2023-05-13T15:20+0300

2023-05-13T16:02+0300

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Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии

В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать Днем образования судов общей юрисдикции республики. Как формировалась судебная система республики, каковы основные ее достижения и какие выдающиеся личности оставили в ней свой след, в эфире радио рассказал Заслуженный юрист Республики Абхазия, судья в отставке, консультант Конституционного суда Георгий Акаба.Собеседник Sputnik оценил значение создания Конституционного суда в Абхазии, рассказал, почему отрицательно оценивает утверждение судей через каждые 10 лет, о том, как обеспечивается безопасность судей, основные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе, эффективна ли мера, как домашний арест, насколько необходима система АСИС.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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