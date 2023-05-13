https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/takie-obstoyatelstva-akaba-o-sudebnoy-sisteme-abkhazii-1045776518.html
Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату... 13.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-13T15:20+0300
2023-05-13T15:20+0300
2023-05-13T16:02+0300
радио
абхазия
суд
юристы
судьи
конституционный суд республики абхазия
судебная система
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0c/1045776662_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_f0087a32805ce30bede415d12df67068.jpg
Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
Такие обстоятельства: Акаба о судебной системе Абхазии
В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать Днем образования судов общей юрисдикции республики. Как формировалась судебная система республики, каковы основные ее достижения и какие выдающиеся личности оставили в ней свой след, в эфире радио рассказал Заслуженный юрист Республики Абхазия, судья в отставке, консультант Конституционного суда Георгий Акаба.Собеседник Sputnik оценил значение создания Конституционного суда в Абхазии, рассказал, почему отрицательно оценивает утверждение судей через каждые 10 лет, о том, как обеспечивается безопасность судей, основные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе, эффективна ли мера, как домашний арест, насколько необходима система АСИС.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0c/1045776662_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9546403eadf3ca79f03f41ec3545917b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, суд, юристы, судьи, конституционный суд республики абхазия, судебная система, подкасты, аудио
абхазия, суд, юристы, судьи, конституционный суд республики абхазия, судебная система, подкасты, аудио
В Абхазии отмечают столетие судов общей юрисдикции республики. 13 мая 1913 года решением ЦИК ССР было принято решение о судоустройстве ССР Абхазии. Эту дату принято считать Днем образования судов общей юрисдикции республики. Как формировалась судебная система республики, каковы основные ее достижения и какие выдающиеся личности оставили в ней свой след, в эфире радио
рассказал Заслуженный юрист Республики Абхазия, судья в отставке, консультант Конституционного суда Георгий Акаба.
Собеседник Sputnik оценил значение создания Конституционного суда в Абхазии, рассказал, почему отрицательно оценивает утверждение судей через каждые 10 лет, о том, как обеспечивается безопасность судей, основные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе, эффективна ли мера, как домашний арест, насколько необходима система АСИС.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.