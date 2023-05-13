https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/ukraina-ispolzovala-raketu-storm-shadow-dlya-udara-po-lugansku-1045784461.html
Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. 13.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-13T14:25+0300
2023-05-13T14:25+0300
2023-05-13T14:38+0300
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луганск
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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в Минобороны РФ.Крылатые ракеты Storm Shadow — это технически очень продвинутые боеприпасы, состоящие на вооружении лишь у небольшого числа стран.
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россия, украина, луганск, министерство обороны рф
россия, украина, луганск, министерство обороны рф
Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску
14:25 13.05.2023 (обновлено: 14:38 13.05.2023)
Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow.
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в Минобороны РФ.
"12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - сказали в ведомстве.
Крылатые ракеты Storm Shadow — это технически очень продвинутые боеприпасы, состоящие на вооружении лишь у небольшого числа стран.