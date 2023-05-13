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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/ukraina-ispolzovala-raketu-storm-shadow-dlya-udara-po-lugansku-1045784461.html
Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. 13.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-13T14:25+0300
2023-05-13T14:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в Минобороны РФ.Крылатые ракеты Storm Shadow — это технически очень продвинутые боеприпасы, состоящие на вооружении лишь у небольшого числа стран.
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россия, украина, луганск, министерство обороны рф
россия, украина, луганск, министерство обороны рф

Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску

14:25 13.05.2023 (обновлено: 14:38 13.05.2023)
CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MRСамолет Су-24МР украинских ВВС
Самолет Су-24МР украинских ВВС - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MR
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Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow.
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в Минобороны РФ.
"12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - сказали в ведомстве.
Крылатые ракеты Storm Shadow — это технически очень продвинутые боеприпасы, состоящие на вооружении лишь у небольшого числа стран.
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