https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/ukraina-ispolzovala-raketu-storm-shadow-dlya-udara-po-lugansku-1045784461.html

Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Украина использовала ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T14:25+0300

2023-05-13T14:25+0300

2023-05-13T14:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

луганск

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0d/1045784294_0:18:1500:862_1920x0_80_0_0_ae795d5ec336be0775e8e31657354e4b.jpg

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в Минобороны РФ.Крылатые ракеты Storm Shadow — это технически очень продвинутые боеприпасы, состоящие на вооружении лишь у небольшого числа стран.

россия

украина

луганск

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, луганск, министерство обороны рф