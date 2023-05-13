https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/vozvraschenie-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel-1045787572.html

Возвращение Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Возвращение Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили 8131 протокол за нарушения ПДД на дорогах страны в апреле. 13.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-13T16:22+0300

2023-05-13T16:22+0300

2023-05-13T16:22+0300

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SputnikЗа прошлый апрель в городах и районах страны было выявлено боле 8000 нарушений правил дорожного движения, в 510 случаях из которых автолюбители были в состоянии алкогольного опьянения.В марте текущего года Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД. Согласно документу, штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составил 30 000 рублей и предусмотрено лишение водительских прав на полгода.Казалось бы, такое ужесточение мер наказания за правонарушение должно значительно сократить случаи езды подшофе и заставить задуматься автомобилистов выпивать прежде, чем садиться за руль, но апрель показал, что это пока не повлияло на самосознание населения.Блюстители правопорядка в апреле выписали 510 протоколов за управление транспортом в состоянии опьянения, что на 17% меньше, чем в марте. Не очень удачно месяц начался для семерых автомобилистов "навеселе", которым определенно испортили настроение автоинспекторы в День смеха, 1 апреля.В первых двух декадах апреля по количеству штрафов впереди всей страны был лидер последних двух месяцев – Гудаутский район, а Сухум все это время оставался на шаг позади него. В третьей декаде столица Абхазии "собралась" и ей все-таки удалось вырваться на первую строчку нашей статистики со 130 штрафами против 126 у Гудауты.Третье место, по сложившейся "традиции", занял Гагрский района со 100 протоколами за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на одно "письмо" счастья больше, чем в марте. Остальные позиции в нашем рейтинге остались неизменными. Очамчыра по-прежнему на четвертой строчке, Гулрыпш – на пятой, далее по убыванию расположились Сухумский, Ткуарчалский и Галский районы.В возрастной категории в апреле произошли некоторые изменения. Обладателям "золота" в марте в возрасте от 30 до 35 вновь удалось удержать первую позицию. "Серебряные призеры" - тем, кому от 40 до 45 лет, пришлось уступить более молодым водителям в возрасте от 35 до 40 лет.Несовершеннолетних "лихачей" навеселе в апреле выявлено не было. Самому молодому нарушителю в прошлом месяце было 20 лет, а самому старшему - 63 года. Он младше своего мартовского предшественника на 13 лет.В статистике нарушения ПДД также фигурируют имена представительниц прекрасной половины человечества. Как и в марте, в апреле сотрудники ГАИ выписали штрафы семи девушкам. По две из них были из Сухума, Гудауты, Гагры и одна гостья из Москвы. Самой младшей из них 23 года, самой старшей – 43 год.

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