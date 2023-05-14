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Аджба объяснил необходимость выплат пенсий через банковские кассы

Аджба объяснил необходимость выплат пенсий через банковские кассы

Из-за того, что некоторые граждане Абхазии неправомерно получали пенсии за своих умерших родственников по банковским картам, у республики образовались долги... 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T23:33+0300

2023-05-14T23:33+0300

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Отказ от банковских карт для получения российских пенсий гражданами Абхазии связан с задолженностью перед Пенсионным фондом России, заявил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба."До 2015 года, до того, как у нас появились карты АПРА национальной платежной системы, это происходило таким образом: лично гражданин, пенсионер, получал пенсию в сберкассе или его доверенное лицо. И, конечно, тогда тоже были переплаты, но установить лицо, незаконно снявшее денежные средства после смерти пенсионера, было несложно. Так как круг лиц был узкий, это могло сделать только доверенное лицо или сотрудник банка. И таким образом вопрос решался", - пояснил он.Аджба пояснил, что с появлением банковских карт ситуация резко поменялась - снимать деньги теперь мог любой человек. Если с 2015 по 2018 год незаконно было получено около четырех миллионов рублей, то с 2018 по 2020 год эта сумма достигла почти 27 миллионов рублей. В месяц, добавил министр, незаконно могли получить до миллиона рублей."Российская сторона, это Пенсионный фонд России, имел претензии к нам, ставил вопрос. И мы пытались решить этот вопрос другими способами", - сказал он.Приостановку получения средств по картам АПРА в августе 2020 года Аджба назвал единственным возможным способом, доступным на тот момент, и вернуться к этому способу пока нельзя. До сих пор ведомство получает информацию о переплатах, по мере того, как появляются данные о смерти того или иного пенсионера.При этом, добавил министр, российская сторона могла бы принять дополнительные меры, допустим, вынудить пенсионеров получать деньги в России. Для уменьшения очередей были открыты дополнительные сберкассы, в Гудаутском и Очамчырском районах организована доставка пенсий в села.

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