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Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении
Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении
Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам сохранения православных культовых сооружений с участием начальника Государственного... 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T19:27+0300
2023-05-14T19:27+0300
2023-05-14T19:37+0300
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Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении
Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении
Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам сохранения православных культовых сооружений с участием начальника Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарри Сангулия, общественного деятеля Беллы Аршба и представителя организации-подрядчика Рустама Цвейба.На встрече обсуждались меры неотложного государственного реагирования, направленного на принятие первичных мер по сохранению наследия. Речь шла о состоянии кровельного покрытия Бедийского храма и Моквского кафедрального собора.Общественный деятель Белла Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, в каком сегодня состоянии Бедийский храм, какие срочные работы необходимо провести на данный момент и какие были проведены ранее.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, охрана памятников, министерство культуры абхазии, аудио
подкасты, охрана памятников, министерство культуры абхазии, аудио
Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении
19:27 14.05.2023 (обновлено: 19:37 14.05.2023)
Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам сохранения православных культовых сооружений с участием начальника Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарри Сангулия, общественного деятеля Беллы Аршба и представителя организации-подрядчика Рустама Цвейба.
На встрече обсуждались меры неотложного государственного реагирования, направленного на принятие первичных мер по сохранению наследия. Речь шла о состоянии кровельного покрытия Бедийского храма и Моквского кафедрального собора.
Общественный деятель Белла Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, в каком сегодня состоянии Бедийский храм, какие срочные работы необходимо провести на данный момент и какие были проведены ранее.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.