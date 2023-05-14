https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/arshba-o-bediyskom-khrame-v-sereznom-polozhenii--1045737794.html

Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении

Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении

Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам сохранения православных культовых сооружений с участием начальника Государственного... 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T19:27+0300

2023-05-14T19:27+0300

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Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении Аршба о Бедийском храме: в серьезном положении

Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание по вопросам сохранения православных культовых сооружений с участием начальника Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Гарри Сангулия, общественного деятеля Беллы Аршба и представителя организации-подрядчика Рустама Цвейба.На встрече обсуждались меры неотложного государственного реагирования, направленного на принятие первичных мер по сохранению наследия. Речь шла о состоянии кровельного покрытия Бедийского храма и Моквского кафедрального собора.Общественный деятель Белла Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, в каком сегодня состоянии Бедийский храм, какие срочные работы необходимо провести на данный момент и какие были проведены ранее.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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