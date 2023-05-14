https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/butba-zayavil-chto-uroven-smertnosti-ot-covid-19-v-abkhazii-nizhe-chem-vo-mnogikh-stranakh-1045804985.html

Бутба заявил, что уровень смертности от COVID-19 в Абхазии ниже, чем во многих странах

Бутба заявил, что уровень смертности от COVID-19 в Абхазии ниже, чем во многих странах

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка коронавируса приобрела характер пандемии. С тех пор от этой болезни в Абхазии скончались почти 700 человек. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T22:30+0300

2023-05-14T22:30+0300

2023-05-14T22:30+0300

в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

минздрав

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Уровень смертности от COVID-19 в Абхазии ниже, чем во многих странах с развитой экономикой, заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба. Он подчеркнул, что пандемия застала врасплох весь мир, и, несмотря на активное взаимодействие между государствами и ускоренное изучение новой болезни, коронавирус унес миллионы людских жизней."Мы потеряли 698 наших граждан. За жизнь каждого мы боролись всеми средствами и силами. Каждый погибший – это большая утрата и боль для нас. Если сравнить уровень летальности от COVID-19 в соотношении с заболевшими, то в этой ужасающей своими масштабами статистике, наша республика, можно сказать, демонстрировала успешный результат – 1,45%", – отметил Бутба.Министр добавил, что процентное соотношение смертности от коронавируса и количества заболевших в некоторых странах гораздо выше, чем в Абхазии, наример, в России это 2,07%, в Польше - 1,9%.Он подчеркнул, что с первого дня пандемии Минздрав при поддержке правительства страны вел активную работу по противодействию коронавирусу и спасению граждан Абхазии - закупал оборудование для сухумских и районных больниц, обеспечивал создание отдельных стационаров для больных, принимал меры по вакцинации населения, отправлял медработников на повышение квалификации. Вся работа, добавил Бутба, велась в условиях перегруза системы здравоохранения и кадрового дефицита.

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