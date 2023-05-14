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Дополнительное время: Мазов и Тванба о результатах чемпионата Абхазии по баскетболу

Дополнительное время: Мазов и Тванба о результатах чемпионата Абхазии по баскетболу

О том, как проходил чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд, какие команды выделились, как развивается баскетбол в районах и каково состояние... 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T10:07+0300

2023-05-14T10:07+0300

2023-05-14T10:07+0300

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Дополнительное время: Мазов и Тванба о результатах Чемпионата Абхазии по баскетболу Дополнительное время: Мазов и Тванба о результатах Чемпионата Абхазии по баскетболу

О том, как проходил чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд, какие команды выделились, как развивается баскетбол в районах и каково состояние сборной в целом, в эфире радио Sputnik рассказали тренер сборной Абхазии по баскетболу, главный судья чемпионата Константин Мазов и главный тренер команды "Гудаута", игрок команды Даут ТванбаС ноября по май проходил чемпионат Абхазии по баскетболу. В нем приняли участие восемь команд, он собрал около 100 спортсменов. Чемпионат проходил в разных районах Абхазии и даже в селах. Было сыграно около 60 матчей. По итогам турнира, "Гудаута" – чемпион Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023.В финальном матче гудаутские баскетболисты одержали победу над командой "Сухум" со счетом 99:80.Лучшим защитником чемпионата Абхазии по баскетболу признан Максим Качалов – "Сухум", нападающим – Денис Сангулия, игрок комнады "Дранда", лучшим центровым стал Николай Романцов – "Реал", МVP – Астамур Асландзия, представитель "Гудауты".Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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