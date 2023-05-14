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Еще одно дерево упало на республиканскую трассу в районе Гагры
Еще одно дерево упало на республиканскую трассу в районе Гагры
Дерево упало на 23-м километре республиканской трассы в Гагрском районе примерно в 13:30 воскресенья. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T14:09+0300
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагрском районе произошел третий обвал за день. Об этом Sputnik сообщили в дежурной части пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района.Как уточнили в ведомстве, дерево перегородило дорогу примерно на 23-м километре трассы. Сигнал о происшествии поступил в 13:40.На место выехали спасатели, которые уже приступили к устранению последствий стихии. О произошедшим сообщили в местную милицию.
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абхазия, новости, гагра
Еще одно дерево упало на республиканскую трассу в районе Гагры
Дерево упало на 23-м километре республиканской трассы в Гагрском районе примерно в 13:30 воскресенья.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагрском районе произошел третий обвал за день. Об этом Sputnik сообщили в дежурной части пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района.
Как уточнили в ведомстве, дерево перегородило дорогу примерно на 23-м километре трассы. Сигнал о происшествии поступил в 13:40.
На место выехали спасатели, которые уже приступили к устранению последствий стихии. О произошедшим сообщили в местную милицию.