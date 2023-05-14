https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/esche-odno-derevo-upalo-na-respublikanskuyu-trassu-v-rayone-gagry-1045795657.html

Еще одно дерево упало на республиканскую трассу в районе Гагры

Еще одно дерево упало на республиканскую трассу в районе Гагры

Дерево упало на 23-м километре республиканской трассы в Гагрском районе примерно в 13:30 воскресенья. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В Гагрском районе произошел третий обвал за день. Об этом Sputnik сообщили в дежурной части пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района.Как уточнили в ведомстве, дерево перегородило дорогу примерно на 23-м километре трассы. Сигнал о происшествии поступил в 13:40.На место выехали спасатели, которые уже приступили к устранению последствий стихии. О произошедшим сообщили в местную милицию.

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