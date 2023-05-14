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Лидер нации: яркие моменты в жизни Владислава Ардзинба

Лидер нации: яркие моменты в жизни Владислава Ардзинба

Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба сегодня, 14 мая 2023 года, исполнилось бы 78... 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T15:02+0300

2023-05-14T15:02+0300

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Владислав Ардзинба сыграл огромную роль в истории Абхазии. Будучи ученым-востоковедом, он не смог остаться в стороне в тот период, когда его народ боролся за свою независимость. Он пришел в политику в 80-х годах прошлого века, а в 1990 году был избран главой Верховного Совета Абхазской ССР. В годы Отечественной войны народа Абхазии он стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии в первый раз, 3 октября 1999 года - во второй.

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