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Лидер нации: яркие моменты в жизни Владислава Ардзинба
Лидер нации: яркие моменты в жизни Владислава Ардзинба
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба сегодня, 14 мая 2023 года, исполнилось бы 78... 14.05.2023, Sputnik Абхазия
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Владислав Ардзинба сыграл огромную роль в истории Абхазии. Будучи ученым-востоковедом, он не смог остаться в стороне в тот период, когда его народ боролся за свою независимость. Он пришел в политику в 80-х годах прошлого века, а в 1990 году был избран главой Верховного Совета Абхазской ССР. В годы Отечественной войны народа Абхазии он стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии в первый раз, 3 октября 1999 года - во второй.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия
фото , фото, мультимедиа, абхазия

Лидер нации: яркие моменты в жизни Владислава Ардзинба

15:02 14.05.2023 (обновлено: 16:42 14.05.2023)
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Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба сегодня, 14 мая 2023 года, исполнилось бы 78 лет.
Владислав Ардзинба сыграл огромную роль в истории Абхазии. Будучи ученым-востоковедом, он не смог остаться в стороне в тот период, когда его народ боролся за свою независимость.
Он пришел в политику в 80-х годах прошлого века, а в 1990 году был избран главой Верховного Совета Абхазской ССР.
В годы Отечественной войны народа Абхазии он стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу.
26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии в первый раз, 3 октября 1999 года - во второй.
© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба /

Первому президенту Республики Абхазия 14 мая исполнилось бы 78 лет.

Первому президенту Республики Абхазия 14 мая исполнилось бы 78 лет. - Sputnik Абхазия
1/18
© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба /

Первому президенту Республики Абхазия 14 мая исполнилось бы 78 лет.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет.

Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет. - Sputnik Абхазия
2/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба родился в селе Нижняя Эшера Сухумского района Абхазской АССР. На фото ему пять лет.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Детство и школьные годы Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе.

Детство и школьные годы Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе. - Sputnik Абхазия
3/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Детство и школьные годы Ардзинба прошли в родном селе. Отец, Ардзинба Григорий Константинович, многие годы проработал преподавателем истории и завучем, мать, Язычба Надежда Шабановна, работала деловодом в школе.

© Foto / Официальный сайт Первого Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере.

Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Официальный сайт Первого Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба во дворе своего дома в Нижней Эшере.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии.

Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии. - Sputnik Абхазия
5/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба – крупный ученый, историк, специалист международного уровня по истории древних народов Малой Азии.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии.

Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения с 1969 по 1988 год, занимаясь изучением истории, культуры и религии древних народов Малой Азии.

© Sputnik / Дьячков /  / Перейти в фотобанк

В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии.

В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Дьячков /
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В большую политику Владислав Ардзинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института.

С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института. - Sputnik Абхазия
8/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

С 1988 по 1996 год он был директором Абхазского научно-исследовательского института.

© Foto / В.Г. Ардзинба

Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции.

Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции. - Sputnik Абхазия
9/18
© Foto / В.Г. Ардзинба

Ардзинба во время встречи с абхазской диаспорой в Турции.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной. - Sputnik Абхазия
10/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба с супругой Светланой Джергения и дочерью Мадиной.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
11/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета республики. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба /

Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны.

Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны. - Sputnik Абхазия
12/18
© Foto / с сайта В.Г. Ардзинба /

Выступление Владислава Ардзинба на народном сходе в селе Лыхны в период войны.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

"Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира" – Владислав Ардзинба.

&quot;Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира&quot; – Владислав Ардзинба. - Sputnik Абхазия
13/18
© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

"Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира" – Владислав Ардзинба.

© Sputnik / Тутов /  / Перейти в фотобанк

Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил.

Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Тутов /
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Президент Абхазии Владислав Ардзинба (слева на первом плане) встречается с командованием российских миротворческих сил.

© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.

Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года. - Sputnik Абхазия
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© Foto / официальный сайт В.Г. Ардзинба

Владислав Ардзинба на встрече с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси 14 августа 1997 года.

© Foto / предоставлено отцом Виссарионом

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма "Православная Абхазия". 1999 год.

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма &quot;Православная Абхазия&quot;. 1999 год. - Sputnik Абхазия
16/18
© Foto / предоставлено отцом Виссарионом

Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, глава Абхазской церкви, на тот момент настоятель храма апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма "Православная Абхазия". 1999 год.

© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год.

Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из фотоальбома им. Владислава Ардзинба

Владислав Ардзинба среди участников первого Конгресса абхазо-абазинского народа перед Дворцом культуры села Лыхны. Октябрь 1992 год.

© Sputnik / Владимир Вяткин /

Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Владимир Вяткин /

Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

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