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Обвалы произошли на двух участках трассы в Гагрском районе

Обвалы произошли на двух участках трассы в Гагрском районе

Два обвала произошли на 15-м и 20-м километрах республиканской трассы в Гагрском районе утром в воскресенье. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Обвалы произошли на двух участках республиканской трассы в Гагрском районе, рассказал Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.Он уточнил, что высокие деревья вместе с обломками скал упали на 15-м километре республиканской трассы вблизи поста ГАИ примерно в 6:30. Последствия стихии устранили местные дорожные службыПозже, в 10:20 воскресенья на пульт отделения спасательного ведомства поступил еще один сигнал об обвале, уже на 20-м километре республиканской трассы. Сотрудники МЧС распили деревья и убрали их с дороги, а сотрудники ГАИ обеспечивали безопасный проезд. Последствия обвала были ликвидированы коммунальными службами примерно в течение часа, движение автотранспорта было восстановлено.По словам Бганба, пострадавших при происшествии нет. По предварительным данным, обвалы могли произойти из-за обильных дождей.

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