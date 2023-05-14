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Память Владислава Ардзинба почтили в Эшере
Память Владислава Ардзинба почтили в Эшере
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 78 лет. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T12:11+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере, сообщает пресс-служба главы государства.В церемонии возложения цветов приняли участие президент республики Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители администрации президента, члены правительства, депутаты парламента, ветераны и ученики средних школ.Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Эшера Сухумского района. Ученый-востоковед, он пришел в большую политику в конце 80-х годов и сыграл огромную роль в истории страны. Возглавив национально-освободительную борьбу народа Абхазии, он сумел добиться независимости страны. Ардзинба был дважды избран на должность президента Абхазии. Он скончался 4 марта 2010 года после продолжительной болезни.
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Память Владислава Ардзинба почтили в Эшере
12:11 14.05.2023 (обновлено: 12:15 14.05.2023)
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 78 лет.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik.
Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в Нижней Эшере, сообщает
пресс-служба главы государства.
В церемонии возложения цветов приняли участие президент республики Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители администрации президента, члены правительства, депутаты парламента, ветераны и ученики средних школ.
Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Эшера Сухумского района. Ученый-востоковед, он пришел в большую политику в конце 80-х годов и сыграл огромную роль в истории страны. Возглавив национально-освободительную борьбу народа Абхазии, он сумел добиться независимости страны.
Ардзинба был дважды избран на должность президента Абхазии. Он скончался 4 марта 2010 года после продолжительной болезни.