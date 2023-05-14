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Пятеро человек погибли в аварии в Гудаутском районе
Пятеро человек погибли в аварии в Гудаутском районе
Авария произошла в районе села Абгархук Гудаутского района поздно вечером, 13 мая. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T00:34+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Пятеро человек погибли в автокатастрофе в Гудаутском районе в субботу, 13 мая, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на начальника районного ОВД Зосму Гицба. Он уточнил, что авария произошла в районе села Абгархук поздно вечером."Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек находившихся в автомобиле Toyota погибли", - сообщил он.Подробности происшествия уточняются.
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Пятеро человек погибли в аварии в Гудаутском районе

00:34 14.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Ночной рейд
Ночной рейд - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Авария произошла в районе села Абгархук Гудаутского района поздно вечером, 13 мая.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Пятеро человек погибли в автокатастрофе в Гудаутском районе в субботу, 13 мая, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на начальника районного ОВД Зосму Гицба.
Он уточнил, что авария произошла в районе села Абгархук поздно вечером.
"Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек находившихся в автомобиле Toyota погибли", - сообщил он.
Подробности происшествия уточняются.
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