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Пятеро человек погибли в аварии в Гудаутском районе

Пятеро человек погибли в аварии в Гудаутском районе

Авария произошла в районе села Абгархук Гудаутского района поздно вечером, 13 мая. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Пятеро человек погибли в автокатастрофе в Гудаутском районе в субботу, 13 мая, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на начальника районного ОВД Зосму Гицба. Он уточнил, что авария произошла в районе села Абгархук поздно вечером."Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек находившихся в автомобиле Toyota погибли", - сообщил он.Подробности происшествия уточняются.

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