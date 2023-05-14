https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/semki-trevel-shou-pervogo-kanala-poekhali-nachalis-v-abkhazii-1045792034.html

Съемки тревел-шоу Первого канала "Поехали!" начались в Абхазии

Съемки тревел-шоу Первого канала "Поехали!" начались в Абхазии

Телеведущие "заглянули" в Абхазию в рамках своего курортного маршрута по Сочи. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T13:47+0300

2023-05-14T13:47+0300

2023-05-14T13:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

телевидение

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0e/1045792409_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_23d99fc5125dd68494f83439f17167ea.jpg

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В Абхазии начались съемки тревел-шоу "Поехали", которое еженедельно выходит на российском телевидении в эфире Первого канала. Об этом сообщает съемочная группа проекта.По словам Осадник, Абхазия буквально с первых мгновений пребывания очаровала членом съемочной группы своей душевностью."Очевидно, что эти красивые места способны по-новому удивлять и восхищать гостей. Совсем неудивительно, что с каждым годом эта кавказская республика привлекает все больше и больше российских туристов. Абхазия сочетает в себе древние традиции, великолепную дикую природу, теплое море и чистый горный воздух. Мы постараемся передать нашим дорогим телезрителям Первого канала все самое интересное, что мы увидели, ощутили и попробовали на гостеприимной абхазской земле", - сказала она.Съемочная группа уже посетила Гагру, в программе - Сухум, Новый Афон, Пицунда, и многое другое. В рамках проекта "Поехали!" ведущие ездят на ярком автомобиле по России, восхищаясь пейзажами, осматривая достопримечательности, пробуя местные деликатесы, а заодно испытывая дороги на прочность. Съемки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, республиках Северного Кавказа и многих других областях.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, телевидение, отдых в абхазии