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Съемки тревел-шоу Первого канала "Поехали!" начались в Абхазии
Съемки тревел-шоу Первого канала "Поехали!" начались в Абхазии
Телеведущие "заглянули" в Абхазию в рамках своего курортного маршрута по Сочи. 14.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-14T13:47+0300
2023-05-14T13:47+0300
2023-05-14T13:47+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В Абхазии начались съемки тревел-шоу "Поехали", которое еженедельно выходит на российском телевидении в эфире Первого канала. Об этом сообщает съемочная группа проекта.По словам Осадник, Абхазия буквально с первых мгновений пребывания очаровала членом съемочной группы своей душевностью."Очевидно, что эти красивые места способны по-новому удивлять и восхищать гостей. Совсем неудивительно, что с каждым годом эта кавказская республика привлекает все больше и больше российских туристов. Абхазия сочетает в себе древние традиции, великолепную дикую природу, теплое море и чистый горный воздух. Мы постараемся передать нашим дорогим телезрителям Первого канала все самое интересное, что мы увидели, ощутили и попробовали на гостеприимной абхазской земле", - сказала она.Съемочная группа уже посетила Гагру, в программе - Сухум, Новый Афон, Пицунда, и многое другое. В рамках проекта "Поехали!" ведущие ездят на ярком автомобиле по России, восхищаясь пейзажами, осматривая достопримечательности, пробуя местные деликатесы, а заодно испытывая дороги на прочность. Съемки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, республиках Северного Кавказа и многих других областях.
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абхазия, новости, телевидение, отдых в абхазии
абхазия, новости, телевидение, отдых в абхазии
Съемки тревел-шоу Первого канала "Поехали!" начались в Абхазии
Телеведущие "заглянули" в Абхазию в рамках своего курортного маршрута по Сочи.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В Абхазии начались съемки тревел-шоу "Поехали", которое еженедельно выходит на российском телевидении в эфире Первого канала. Об этом сообщает съемочная группа проекта.
Авторы и ведущие шоу Евгений Покровский и Мария Осадник приехали в Абхазию в рамках своего маршрута из Сочи. Они расскажут зрителям о достопримечательностях республике, культуре, фольклоре и местной кухне.
По словам Осадник, Абхазия буквально с первых мгновений пребывания очаровала членом съемочной группы своей душевностью.
"Очевидно, что эти красивые места способны по-новому удивлять и восхищать гостей. Совсем неудивительно, что с каждым годом эта кавказская республика привлекает все больше и больше российских туристов. Абхазия сочетает в себе древние традиции, великолепную дикую природу, теплое море и чистый горный воздух. Мы постараемся передать нашим дорогим телезрителям Первого канала все самое интересное, что мы увидели, ощутили и попробовали на гостеприимной абхазской земле", - сказала она.
Съемочная группа уже посетила Гагру, в программе - Сухум, Новый Афон, Пицунда, и многое другое.
В рамках проекта "Поехали!" ведущие ездят на ярком автомобиле по России, восхищаясь пейзажами, осматривая достопримечательности, пробуя местные деликатесы, а заодно испытывая дороги на прочность. Съемки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Татарстане, республиках Северного Кавказа и многих других областях.