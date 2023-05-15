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Эрдоган набрал менее 50% голосов на президентских выборах

Эрдоган набрал менее 50% голосов на президентских выборах

Окончательные итоги президентских выборов в Турции должны появиться 19 мая в официальной газете. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

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турция

реджеп эрдоган

политика

президенты

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34% голосов на президентских выборах после обработки 99,9% бюллетеней, сообщает гостелеканал TRT Haber.Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендовали: 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

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турция, реджеп эрдоган, политика, президенты