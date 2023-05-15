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Эрдоган набрал менее 50% голосов на президентских выборах
Эрдоган набрал менее 50% голосов на президентских выборах
Окончательные итоги президентских выборов в Турции должны появиться 19 мая в официальной газете. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T08:55+0300
2023-05-15T08:55+0300
2023-05-15T10:24+0300
турция
реджеп эрдоган
политика
президенты
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34% голосов на президентских выборах после обработки 99,9% бюллетеней, сообщает гостелеканал TRT Haber.Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендовали: 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
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турция, реджеп эрдоган, политика, президенты
турция, реджеп эрдоган, политика, президенты
Эрдоган набрал менее 50% голосов на президентских выборах
08:55 15.05.2023 (обновлено: 10:24 15.05.2023)
Окончательные итоги президентских выборов в Турции должны появиться 19 мая в официальной газете.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik.
Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34% голосов на президентских выборах после обработки 99,9% бюллетеней, сообщает гостелеканал TRT Haber
.
Его оппонент Кемаль Кылычдароглу получил до 45% голосов.
Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендовали: 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.