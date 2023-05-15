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Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне
Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для семейных бронирований в июне 2023 года. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023 года, сообщает Tvil.ru.Первое место, по данным сервиса, занимает Сочи с 24% семейных заявок. На втором месте - Анапа (15%), а на третьем - Санкт-Петербург (8%).
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отдых в абхазии, гагрский район, гагра, абхазия, семья
отдых в абхазии, гагрский район, гагра, абхазия, семья

Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне

11:35 15.05.2023 (обновлено: 12:40 15.05.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян Гагра с коптера
Гагра с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для семейных бронирований в июне 2023 года.
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023 года, сообщает Tvil.ru.
Первое место, по данным сервиса, занимает Сочи с 24% семейных заявок. На втором месте - Анапа (15%), а на третьем - Санкт-Петербург (8%).
Десять самых популярных направлений для семейного отдыха в июне

Город

Средняя стоимость ночи (рубли)

Средняя продолжительность поездки

Сочи, Краснодарский край

4453

9 ночей

Анапа, Краснодарский край

3072

9 ночей

Санкт-Петербург, Ленинградская область

5881

5 ночей

Геленджик, Краснодарский край

4384

9 ночей

Ейск, Краснодарский край

3127

9 ночей

Кабардинка, Краснодарский край

4000

8 ночей

Гагра, Гагрский район

3921

8 ночей

Москва, Московская область

4958

4 ночи

Ялта, Крым

5069

9 ночей

Феодосия, Крым

4044

8 ночей

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