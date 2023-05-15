https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/gagra-popala-v-desyatku-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-semeynogo-otdykha-v-iyune-1045810996.html

Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне

Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для семейных бронирований в июне 2023 года. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023 года, сообщает Tvil.ru.Первое место, по данным сервиса, занимает Сочи с 24% семейных заявок. На втором месте - Анапа (15%), а на третьем - Санкт-Петербург (8%).

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