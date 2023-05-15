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Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне
Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для семейных бронирований в июне 2023 года. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T11:35+0300
2023-05-15T11:35+0300
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023 года, сообщает Tvil.ru.Первое место, по данным сервиса, занимает Сочи с 24% семейных заявок. На втором месте - Анапа (15%), а на третьем - Санкт-Петербург (8%).
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отдых в абхазии, гагрский район, гагра, абхазия, семья
отдых в абхазии, гагрский район, гагра, абхазия, семья
Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне
11:35 15.05.2023 (обновлено: 12:40 15.05.2023)
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для семейных бронирований в июне 2023 года.
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023 года, сообщает Tvil.ru.
Первое место, по данным сервиса, занимает Сочи с 24% семейных заявок. На втором месте - Анапа (15%), а на третьем - Санкт-Петербург (8%).
Десять самых популярных направлений для семейного отдыха в июне
Город
Средняя стоимость ночи (рубли)
Средняя продолжительность поездки
Сочи, Краснодарский край
4453
9 ночей
Анапа, Краснодарский край
3072
9 ночей
Санкт-Петербург, Ленинградская область
5881
5 ночей
Геленджик, Краснодарский край
4384
9 ночей
Ейск, Краснодарский край
3127
9 ночей
Кабардинка, Краснодарский край
4000
8 ночей
Гагра, Гагрский район
3921
8 ночей
Москва, Московская область
4958
4 ночи
Ялта, Крым
5069
9 ночей
Феодосия, Крым
4044
8 ночей