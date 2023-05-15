https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/genprokuratura-rasskazala-o-prichinakh-zaderzhki-proverki-narusheniy-pri-remonte-achguary-1045809016.html
Генпрокуратура рассказала о причинах задержки проверки нарушений при ремонте "Ачгуары"
Генпрокуратура рассказала о причинах задержки проверки нарушений при ремонте "Ачгуары"
Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, проводит проверку подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время... 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T10:50+0300
2023-05-15T10:50+0300
2023-05-15T11:26+0300
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генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила международные поручения в компетентные органы России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных по ремонту ВЛ "Ачгуара". Об этом рассказал замгенпрокурора Руслан Тарба.Все документы и договоры по проекту формировались и заключались на территории России. Абхазские эксперты дать заключение по российским ценам, конъюнктуре рынка и ценообразованию не могут, уточнил Тарба. Так как документы по проекту подписывались высшими должностными лицами, в России проводится отдельная проверка. Замгенпрокурора подчеркнул, что материалы направляются в ФСБ, МИД России и Администрацию президента, затем полученные ответы Генпрокуратура передает в Следственный комитет, который в свою очередь дает поручение экспертному учреждению провести оценочное исследование.
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электроэнергия, абхазия, генеральная прокуратура абхазии
электроэнергия, абхазия, генеральная прокуратура абхазии
Генпрокуратура рассказала о причинах задержки проверки нарушений при ремонте "Ачгуары"
10:50 15.05.2023 (обновлено: 11:26 15.05.2023)
Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, проводит проверку подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ "Ачгуара".
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила международные поручения в компетентные органы России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных по ремонту ВЛ "Ачгуара". Об этом рассказал замгенпрокурора Руслан Тарба.
Он объяснил, что проверка информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ продолжается, но дать заключение невозможно без ответов российской стороны, поэтому процесс затягивается.
Все документы и договоры по проекту формировались и заключались на территории России. Абхазские эксперты дать заключение по российским ценам, конъюнктуре рынка и ценообразованию не могут, уточнил Тарба.
Так как документы по проекту подписывались высшими должностными лицами, в России проводится отдельная проверка.
Замгенпрокурора подчеркнул, что материалы направляются в ФСБ, МИД России и Администрацию президента, затем полученные ответы Генпрокуратура передает в Следственный комитет, который в свою очередь дает поручение экспертному учреждению провести оценочное исследование.