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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/genprokuratura-rasskazala-o-prichinakh-zaderzhki-proverki-narusheniy-pri-remonte-achguary-1045809016.html
Генпрокуратура рассказала о причинах задержки проверки нарушений при ремонте "Ачгуары"
Генпрокуратура рассказала о причинах задержки проверки нарушений при ремонте "Ачгуары"
Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, проводит проверку подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время... 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T10:50+0300
2023-05-15T11:26+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроэнергия
абхазия
генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила международные поручения в компетентные органы России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных по ремонту ВЛ "Ачгуара". Об этом рассказал замгенпрокурора Руслан Тарба.Все документы и договоры по проекту формировались и заключались на территории России. Абхазские эксперты дать заключение по российским ценам, конъюнктуре рынка и ценообразованию не могут, уточнил Тарба. Так как документы по проекту подписывались высшими должностными лицами, в России проводится отдельная проверка. Замгенпрокурора подчеркнул, что материалы направляются в ФСБ, МИД России и Администрацию президента, затем полученные ответы Генпрокуратура передает в Следственный комитет, который в свою очередь дает поручение экспертному учреждению провести оценочное исследование.
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электроэнергия, абхазия, генеральная прокуратура абхазии
электроэнергия, абхазия, генеральная прокуратура абхазии

Генпрокуратура рассказала о причинах задержки проверки нарушений при ремонте "Ачгуары"

10:50 15.05.2023 (обновлено: 11:26 15.05.2023)
© Sputnik / Асмат Цвижба Министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила высоковольтную линию "Ачгуара", где ведутся работы по замене проводов.
Министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила высоковольтную линию Ачгуара, где ведутся работы по замене проводов. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Асмат Цвижба
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Генпрокуратура Абхазии, по поручению президента, проводит проверку подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ "Ачгуара".
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Генпрокуратура Абхазии направила международные поручения в компетентные органы России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных по ремонту ВЛ "Ачгуара". Об этом рассказал замгенпрокурора Руслан Тарба.
Он объяснил, что проверка информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ продолжается, но дать заключение невозможно без ответов российской стороны, поэтому процесс затягивается.
Все документы и договоры по проекту формировались и заключались на территории России. Абхазские эксперты дать заключение по российским ценам, конъюнктуре рынка и ценообразованию не могут, уточнил Тарба.
Так как документы по проекту подписывались высшими должностными лицами, в России проводится отдельная проверка.
Замгенпрокурора подчеркнул, что материалы направляются в ФСБ, МИД России и Администрацию президента, затем полученные ответы Генпрокуратура передает в Следственный комитет, который в свою очередь дает поручение экспертному учреждению провести оценочное исследование.
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