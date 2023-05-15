https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/glava-minturizma-nazval-faktor-kotoryy-pomozhet-rostu-turpotoka-v-gulrypshskom-rayone-1045816853.html
Глава Минтуризма назвал фактор, который поможет росту турпотока в Гулрыпшском районе
Глава Минтуризма назвал фактор, который поможет росту турпотока в Гулрыпшском районе
Работа по запуску Сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T15:55+0300
2023-05-15T15:55+0300
2023-05-15T16:00+0300
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Турпоток в Гулрыпшском районе значительно возрастет после введения в эксплуатацию аэропорта имени Ардзинба, считает министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. Глава Минтуризма продолжил рабочие поездки по районам в преддверии турсезона. Хишба и Харазия осмотрели аэропорт и пообщались с заведующим отделом землепользования и архитектуры администрации Гулрыпшского района Дауром Шоуа.
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сухумский аэропорт, гулрыпшский район, абхазия, отдых, отдых в абхазии
сухумский аэропорт, гулрыпшский район, абхазия, отдых, отдых в абхазии
Глава Минтуризма назвал фактор, который поможет росту турпотока в Гулрыпшском районе
15:55 15.05.2023 (обновлено: 16:00 15.05.2023)
Работа по запуску Сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Турпоток в Гулрыпшском районе значительно возрастет после введения в эксплуатацию аэропорта имени Ардзинба, считает министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.
Глава Минтуризма продолжил рабочие поездки по районам в преддверии турсезона.
"У Гулрыпшского района есть все для того, чтобы привлечь туристов. Здесь прекрасное море, много красивых мест. Все это – то, что нужно туристам", – подчеркнул Хишба на встрече с главой района Саидом Харазия.
Хишба и Харазия осмотрели аэропорт и пообщались с заведующим отделом землепользования и архитектуры администрации Гулрыпшского района Дауром Шоуа.