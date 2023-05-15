https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/grazhdanin-i-nachalnik-ashuba-o-rabote-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-v-tursezon--1045809589.html
Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон
Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон
Зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Зураб Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о готовности российско-абхазской границы к... 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T13:00+0300
2023-05-15T13:00+0300
2023-05-15T12:59+0300
радио
подкасты
абхазия
гражданин и начальник
таможня
государственная граница
кпп "псоу"
отдых в абхазии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0f/1045810130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2aef2dbe2c2926357ab1450a0df9e4d.jpg
Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон
Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон
На сегодняшний день российско-абхазская граница работает на пике своих возможностей. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Зураб Ашуба.По его словам, сейчас обсуждаются вопросы по увеличению окон по временному ввозу, выделению дополнительных полос движения. Таможенный комитет Абхазии готов к курортному сезону."Самый главный экзамен мы, конечно, будем сдавать летом. Когда, по ожиданиям Минтуризма, будет небывалый курортный сезон, насколько мы готовы, покажет лето", – подчеркнул Ашуба.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0f/1045810130_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_3c5a446dac335117786c24e84cf8f8d6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, гражданин и начальник, таможня, государственная граница, кпп "псоу", отдых в абхазии, туризм, аудио
подкасты, абхазия, гражданин и начальник, таможня, государственная граница, кпп "псоу", отдых в абхазии, туризм, аудио
Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон
Зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Зураб Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о готовности российско-абхазской границы к туристическому сезону.
На сегодняшний день российско-абхазская граница работает на пике своих возможностей. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Зураб Ашуба.
По его словам, сейчас обсуждаются вопросы по увеличению окон по временному ввозу, выделению дополнительных полос движения. Таможенный комитет Абхазии готов к курортному сезону.
"Самый главный экзамен мы, конечно, будем сдавать летом. Когда, по ожиданиям Минтуризма, будет небывалый курортный сезон, насколько мы готовы, покажет лето", – подчеркнул Ашуба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.