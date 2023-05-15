https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/grazhdanin-i-nachalnik-ashuba-o-rabote-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-v-tursezon--1045809589.html

Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон

Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон

Зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Зураб Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о готовности российско-абхазской границы к... 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T13:00+0300

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Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон Гражданин и начальник: Ашуба о работе российско-абхазской границы в турсезон

На сегодняшний день российско-абхазская граница работает на пике своих возможностей. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Зураб Ашуба.По его словам, сейчас обсуждаются вопросы по увеличению окон по временному ввозу, выделению дополнительных полос движения. Таможенный комитет Абхазии готов к курортному сезону."Самый главный экзамен мы, конечно, будем сдавать летом. Когда, по ожиданиям Минтуризма, будет небывалый курортный сезон, насколько мы готовы, покажет лето", – подчеркнул Ашуба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, гражданин и начальник, таможня, государственная граница, кпп "псоу", отдых в абхазии, туризм, аудио