https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/iskusstvo-bez-granits-o-chem-mechtayut-osobennye-deti--1045819826.html
"Искусство без границ": о чем мечтают особенные дети
"Искусство без границ": о чем мечтают особенные дети
Проект "Искусство без границ" представили во вспомогательной школе Сухума 15 мая. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T20:00+0300
2023-05-15T20:00+0300
2023-05-15T20:00+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
"искусство без границ"
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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Цель проекта “Искусство без границ” - показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы общества.В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на специальную почту фонда.Своими мечтами с директором фонда Мактиной Джинджолия поделились учащиеся сухумской вспомогательной школы. Ребята мечтают удачно окончить школу, стать поварами, певцами, врачами и просто жить полноценной жизнью.Сроки подачи заявки до 31 мая, отправиться истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com. Истории могут быть в печатном, видео и аудио формате.
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видео, мультимедиа, абхазия, "искусство без границ", культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
видео, мультимедиа, абхазия, "искусство без границ", культурно-благотворительный фонд "ашана", видео
"Искусство без границ": о чем мечтают особенные дети
Проект "Искусство без границ" представили во вспомогательной школе Сухума 15 мая.
Цель проекта “Искусство без границ” - показать эффективную и естественную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социальные и культурные процессы общества.
В проекте могут принять участие подопечные "Ашана" и все желающие граждане до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Все, что нужно сделать для этого – прислать свои истории на тему "Мои мечты" на специальную почту фонда.
Своими мечтами с директором фонда Мактиной Джинджолия поделились учащиеся сухумской вспомогательной школы. Ребята мечтают удачно окончить школу, стать поварами, певцами, врачами и просто жить полноценной жизнью.
Сроки подачи заявки до 31 мая, отправиться истории можно на почту iskusstvobezgranits@gmail.com
. Истории могут быть в печатном, видео и аудио формате.