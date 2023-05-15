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"Ночь в музее" пройдет в Сухуме 18 мая

"Ночь в музее" пройдет в Сухуме 18 мая

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

музеи

сухум

министерство культуры абхазии

культура

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Акция "Ночь в музее" пройдет в Сухуме 18 мая, сообщает Министерство культуры Абхазии. Жители и гости республики смогут посетить три столичных музея. Организаторы акции - Минкульт.В Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа с 18:00 откроется фотовыставка, посвященная 30-летию празднования Дня Победы. Лекции прочитают профессор АГУ Мзия Квициния по истории Абхазии и этнолог Марина Барциц о святых местах республики. Вечер завершится "Поэтическим часом". В Абхазском государственном музее с 19:00 до 24:00 будут открыты две выставки - "Прикосновение к прошлому" и "Ткачество абхазов – удивительный мир"."Ночь в музее" – международная культурная акция, в первый раз прошедшая во Франции в 1999 году. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии.

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