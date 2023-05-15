https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/ostorozhno-spoyler-tvorchestvo-ispanskogo-rezhissera-pedro-almadovara-1045757119.html
Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара
Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара
Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен знаковым киноработам испанского режиссера Педро Альмадовара. В контексте одной из последних картин автора... 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T10:10+0300
2023-05-15T10:10+0300
2023-05-15T10:32+0300
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Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара
Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара
Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен знаковым киноработам испанского режиссера Педро Альмадовара. В контексте одной из последних картин автора Ирина Турава расскажет об одноименной монопьесе Жана Кокто "Человеческий голос".Подробности слушайте в аудиофайле.Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен знаковым киноработам испанского режиссера Педро Альмадовара. В контексте одной из последних картин автора Ирина Турава расскажет об одноименной монопьесе Жана Кокто "Человеческий голос".
Подробности слушайте в аудиофайле
.
Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.