https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/ostorozhno-spoyler-tvorchestvo-ispanskogo-rezhissera-pedro-almadovara-1045757119.html

Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара

Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара

Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен знаковым киноработам испанского режиссера Педро Альмадовара. В контексте одной из последних картин автора... 15.05.2023, Sputnik Абхазия

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Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара Осторожно, спойлер: творчество испанского режиссера Педро Альмадовара

Новый выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" посвящен знаковым киноработам испанского режиссера Педро Альмадовара. В контексте одной из последних картин автора Ирина Турава расскажет об одноименной монопьесе Жана Кокто "Человеческий голос".Подробности слушайте в аудиофайле.Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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