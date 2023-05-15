https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/politolog-rasskazal-chto-zhdet-turtsiyu-posle-vtorogo-tura-prezidentskikh-vyborov---1045810386.html

Политолог рассказал, что ждет Турцию после второго тура президентских выборов

Политолог рассказал, что ждет Турцию после второго тура президентских выборов

О возможных сценариях развития российско-турецких и абхазо-турецких отношений после победы того или иного кандидата в президенты Турции в интервью радио... 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T15:20+0300

2023-05-15T15:20+0300

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Политолог о выборах в Турции: Политолог о выборах в Турции:

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.По итогам подсчетов 99% бюллетеней в стране действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,35% (более 26 миллионов голосов), единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 45% (более 23,8 миллиона). За Синана Огана от коалиции Ata проголосовали более 2,7 миллиона избирателей (5,22%).Подсчет голосов на зарубежных участках продолжается. Окончательные результаты будут опубликованы 19 мая. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.Исход голосования в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал политолог Беслан Камкия. "Итоги выборов, конечно, важны в контексте современных событий. Второй тур покажет, какой вектор направления будет для Турции характерен. Дело в том, что выборам в Турции предшествовало напряжение в экономике, напряжение во внешней политике. Все это требует разрешения... Внешняя политика, которую Эрдоган проводил два десятилетия, имеет свой цикл завершения. Возможно появление новой политической волны, которая может победить. В Турции в будущем будут сложные времена в любом случае", – уверен политолог. Слушайте подкаст.

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