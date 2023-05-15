https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/rossiyanin-pytalsya-nezakonno-vyvezti-iz-abkhazii-bolee-15-tysyach-sigaret--1045818748.html

Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии более 15 тысяч сигарет

Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии более 15 тысяч сигарет

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии до 15600 сигарет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T17:50+0300

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии до 15600 сигарет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Все материалы по административному делу переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований.

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