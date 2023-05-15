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Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии более 15 тысяч сигарет
Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии более 15 тысяч сигарет
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии до 15600 сигарет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T17:50+0300
2023-05-15T17:50+0300
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии до 15600 сигарет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Все материалы по административному делу переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований.
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таможня, абхазия, россия, государственная граница
таможня, абхазия, россия, государственная граница
Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии более 15 тысяч сигарет
17:50 15.05.2023 (обновлено: 18:12 15.05.2023)
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Россиянин пытался незаконно вывезти из Абхазии до 15600 сигарет, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Абхазские таможенники обнаружили контрабанду в ручной клади мужчины. Продукция изъята.
Все материалы по административному делу переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований.