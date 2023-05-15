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Школьники из Абхазии вышли в финал конкурса чтецов "Живая классика" в "Артеке"
Школьники из Абхазии вышли в финал конкурса чтецов "Живая классика" в "Артеке"
В "Артеке" прошел полуфинал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика". 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T12:10+0300
2023-05-15T12:10+0300
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские школьники прошли в финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" в "Артеке". Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.Десятиклассница Сабина Гогия, представляющая Галскую среднюю школу №2, и шестиклассница София Хашба из Очамчырской средней школы №2.По решению жюри, 15 человек из разных стран мира прошли в финал конкурса. Всего в "Артек" приехало 255 подростков. В лагере школьники занимаются с преподавателями театрального мастерства и сценической речи, филологами, журналистами, психологами, учатся блогингу, пластике и осваивают мастерство записи литературных подкастов.Победителями сезона станут пять человек, которые выступят в начале июня на фестивале "Красная площадь" в суперфинале конкурса вместе с победителями международного финала "Живой классики".
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россотрудничество в абхазии, абхазия, дети, артек
россотрудничество в абхазии, абхазия, дети, артек
Школьники из Абхазии вышли в финал конкурса чтецов "Живая классика" в "Артеке"
12:10 15.05.2023 (обновлено: 12:58 15.05.2023)
В "Артеке" прошел полуфинал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика".
СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские школьники прошли в финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" в "Артеке". Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.
Десятиклассница Сабина Гогия, представляющая Галскую среднюю школу №2, и шестиклассница София Хашба из Очамчырской средней школы №2.
"Юные дарования республики прошли сложные отборочные испытания и обойдя большое количество участников из разных стран мира поборются за звание лучших чтецов на большой сцене во время финального шоу "Живой классики" в лагере "Морской" 18 мая", – уточняют в пресс-службе.
По решению жюри, 15 человек из разных стран мира прошли в финал конкурса. Всего в "Артек" приехало 255 подростков.
В лагере школьники занимаются с преподавателями театрального мастерства и сценической речи, филологами, журналистами, психологами, учатся блогингу, пластике и осваивают мастерство записи литературных подкастов.
Победителями сезона станут пять человек, которые выступят в начале июня на фестивале "Красная площадь" в суперфинале конкурса вместе с победителями международного финала "Живой классики".