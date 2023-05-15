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Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента
Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента
Хотя Эрдоган и не смог победить на выборах президента в первом туре, его партия одержала победу с оглушительным успехом. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T13:35+0300
2023-05-15T13:35+0300
2023-05-15T13:35+0300
видео
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турция
реджеп эрдоган
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При этом за его партию и его самого активно голосовали даже в регионах, которые пострадали от землетрясений. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев. Зачем кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы? Сможет ли оппозиция, которая представлена противоположными политическими силами, сохранить единство в случае победы? Есть ли у Эрдогана шанс на победу во втором туре? Обо всем этом – в видео.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, турция, реджеп эрдоган, политика, видео
видео, мультимедиа, турция, реджеп эрдоган, политика, видео
Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента
Хотя Эрдоган и не смог победить на выборах президента в первом туре, его партия одержала победу с оглушительным успехом.
При этом за его партию и его самого активно голосовали даже в регионах, которые пострадали от землетрясений. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев.
Зачем кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы? Сможет ли оппозиция, которая представлена противоположными политическими силами, сохранить единство в случае победы? Есть ли у Эрдогана шанс на победу во втором туре? Обо всем этом – в видео.