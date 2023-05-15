https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/tyurkolog-niyazbaev-chto-zhdet-turtsiyu-posle-vtorogo-tura-vyborov-prezidenta-1045812938.html

Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента

Тюрколог Ниязбаев: что ждет Турцию после второго тура выборов президента

Хотя Эрдоган и не смог победить на выборах президента в первом туре, его партия одержала победу с оглушительным успехом. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T13:35+0300

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При этом за его партию и его самого активно голосовали даже в регионах, которые пострадали от землетрясений. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев. Зачем кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы? Сможет ли оппозиция, которая представлена противоположными политическими силами, сохранить единство в случае победы? Есть ли у Эрдогана шанс на победу во втором туре? Обо всем этом – в видео.

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