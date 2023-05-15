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В АЖД оценили перспективы запуска "Ласточки" в Абхазию летом

В АЖД оценили перспективы запуска "Ласточки" в Абхазию летом

Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся 12 мая. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Вероятность того, что электропоезд "Ласточка" сможет начать курсировать от Сочи до Гагры предстоящим летом, не исключается, заявил в эфире радио Sputnik главный инженер Абхазских железных дорог Леонид Куруа.По его словам, приему "Ласточки" в Гагре предшествовала большая работа.Тестовый заезд "Ласточки" сопровождали специалисты РЖД и АЖД для изучения состояния путей, остановок, общей оценки маршрута и расчета времени маршрута от Сочи до Гагры.По словам Куруа, все наблюдения были зафиксированы, и будет разработана программа по устранению выявленных недочетов.Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся в пятницу, 12 мая. Представители российской железнодорожной компании сообщили, что запуск прошел успешно.

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