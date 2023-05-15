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В АЖД оценили перспективы запуска "Ласточки" в Абхазию летом
В АЖД оценили перспективы запуска "Ласточки" в Абхазию летом
Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся 12 мая. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T09:35+0300
2023-05-15T09:35+0300
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Вероятность того, что электропоезд "Ласточка" сможет начать курсировать от Сочи до Гагры предстоящим летом, не исключается, заявил в эфире радио Sputnik главный инженер Абхазских железных дорог Леонид Куруа.По его словам, приему "Ласточки" в Гагре предшествовала большая работа.Тестовый заезд "Ласточки" сопровождали специалисты РЖД и АЖД для изучения состояния путей, остановок, общей оценки маршрута и расчета времени маршрута от Сочи до Гагры.По словам Куруа, все наблюдения были зафиксированы, и будет разработана программа по устранению выявленных недочетов.Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся в пятницу, 12 мая. Представители российской железнодорожной компании сообщили, что запуск прошел успешно.
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россия, абхазия, ржд, абхазская железная дорога, сочи, гагра, отдых в абхазии
россия, абхазия, ржд, абхазская железная дорога, сочи, гагра, отдых в абхазии
В АЖД оценили перспективы запуска "Ласточки" в Абхазию летом
09:35 15.05.2023 (обновлено: 10:22 15.05.2023)
Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся 12 мая.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Вероятность того, что электропоезд "Ласточка" сможет начать курсировать от Сочи до Гагры предстоящим летом, не исключается, заявил в эфире радио Sputnik главный инженер Абхазских железных дорог Леонид Куруа.
По его словам, приему "Ласточки" в Гагре предшествовала большая работа.
"Для того чтобы это произошло, сотрудники АЖД на протяжении месяцев проводили подготовительные работы. Для приема такого электропоезда необходима техническая подготовка – это и ремонт самой железной дороги, электроснабжения, чистка путей. "Ласточка" построена по последнему слову техники. Те поезда, которые мы принимаем, сильно отличаются от нее, и поэтому подходить к приему такого состава нужно иначе", – объяснил Куруа.
Тестовый заезд "Ласточки" сопровождали специалисты РЖД и АЖД для изучения состояния путей, остановок, общей оценки маршрута и расчета времени маршрута от Сочи до Гагры.
По словам Куруа, все наблюдения были зафиксированы, и будет разработана программа по устранению выявленных недочетов.
"Пока не могу точно сказать, когда электропоезд начнет ездить по графику, но, если подытожить все увиденное по пути, дорога неплохая. Мы без проблем проехали на "Ласточке" от Псоу до Гагры", – уточнил он.
Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся в пятницу, 12 мая. Представители российской железнодорожной компании сообщили, что запуск прошел успешно.