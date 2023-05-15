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Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Сухуме
Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Сухуме
Более ста фотографий первого президента Абхазии представлено в экспозиции. 15.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-15T14:50+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка фотографий первого президента Абхазии Владислава Ардзинба открылась в честь его 78-летия в Центральном выставочном зале в Сухуме.На выставке представлены как уже известные фотографии Владислава Ардзинба, сделанные в разные годы, так и хранившиеся в личных архивах. На выставке присутствовала супруга первого президента Абхазии Светлана Джергения, политические и общественные деятели, которые работали с Владиславом Ардзинба, молодое поколение.В ЦВЗ также состоялась презентация книги "Абхазия! Ардзинба! Свобода!", в которую вошли материалы, публиковавшиеся в газете "Новый день" с 2004 по 2021 годы – тексты за авторством Владислава Ардзинба и интервью с ним, публикации разных стилей и жанров первого президента Абхазии. Сборник состоит из двух частей – абхазской и русской.Выставка продлится до 20 мая.
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владислав ардзинба, абхазия, история
владислав ардзинба, абхазия, история

Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Сухуме

14:50 15.05.2023 (обновлено: 16:03 15.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка и презентация книги "Абхазия. Ардзинба. Свобода".
Фотовыставка и презентация книги Абхазия. Ардзинба. Свобода. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Более ста фотографий первого президента Абхазии представлено в экспозиции.
СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка фотографий первого президента Абхазии Владислава Ардзинба открылась в честь его 78-летия в Центральном выставочном зале в Сухуме.

"В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто организовал сегодняшнюю выставку, кто собрал весь материал, который вы видите – директора Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте Гугуцу Джикирба, заслуженного актера Абхазии, общественного деятеля, который много лет работал с Владиславом Ардзинба – Кесоу Хагба, а также главного редактора книги "Абхазия! Ардзинба! Свобода!" Аслана Авидзба", – сказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

На выставке представлены как уже известные фотографии Владислава Ардзинба, сделанные в разные годы, так и хранившиеся в личных архивах.
© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка и презентация книги "Абхазия. Ардзинба. Свобода".
Фотовыставка и презентация книги Абхазия. Ардзинба. Свобода. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2023
Фотовыставка и презентация книги "Абхазия. Ардзинба. Свобода".
© Sputnik / Томас Тхайцук
На выставке присутствовала супруга первого президента Абхазии Светлана Джергения, политические и общественные деятели, которые работали с Владиславом Ардзинба, молодое поколение.
В ЦВЗ также состоялась презентация книги "Абхазия! Ардзинба! Свобода!", в которую вошли материалы, публиковавшиеся в газете "Новый день" с 2004 по 2021 годы – тексты за авторством Владислава Ардзинба и интервью с ним, публикации разных стилей и жанров первого президента Абхазии. Сборник состоит из двух частей – абхазской и русской.
Выставка продлится до 20 мая.
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