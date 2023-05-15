https://sputnik-abkhazia.ru/20230515/vystavka-fotografiy-vladislava-ardzinba-otkrylas-v-sukhume-1045815579.html

Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Сухуме

Выставка фотографий Владислава Ардзинба открылась в Сухуме

Более ста фотографий первого президента Абхазии представлено в экспозиции. 15.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-15T14:50+0300

2023-05-15T14:50+0300

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в абхазии

владислав ардзинба

абхазия

история

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка фотографий первого президента Абхазии Владислава Ардзинба открылась в честь его 78-летия в Центральном выставочном зале в Сухуме.На выставке представлены как уже известные фотографии Владислава Ардзинба, сделанные в разные годы, так и хранившиеся в личных архивах. На выставке присутствовала супруга первого президента Абхазии Светлана Джергения, политические и общественные деятели, которые работали с Владиславом Ардзинба, молодое поколение.В ЦВЗ также состоялась презентация книги "Абхазия! Ардзинба! Свобода!", в которую вошли материалы, публиковавшиеся в газете "Новый день" с 2004 по 2021 годы – тексты за авторством Владислава Ардзинба и интервью с ним, публикации разных стилей и жанров первого президента Абхазии. Сборник состоит из двух частей – абхазской и русской.Выставка продлится до 20 мая.

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