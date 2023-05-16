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Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне
Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для бронирования отелей в июне 2023 года. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T09:40+0300
2023-05-16T09:40+0300
2023-05-16T12:28+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в июне, сообщает сервис Tvil.ru.Первое место досталось Сочи, который набрал 31% заявок на бронирование отелей. На втором месте Анапа (15%), а на третьем – Санкт-Петербург (7% ).
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отдых в абхазии, гагра, абхазия
Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне
09:40 16.05.2023 (обновлено: 12:28 16.05.2023)
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для бронирования отелей в июне 2023 года.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в июне, сообщает сервис Tvil.ru.
Первое место досталось Сочи, который набрал 31% заявок на бронирование отелей. На втором месте Анапа (15%), а на третьем – Санкт-Петербург (7% ).
Десять самых популярных направлений для бронирования в июне
Город
Средняя стоимость ночи (рубли)
Средняя продолжительность поездки
Сочи, Краснодарский край
3186
9 ночей
Анапа, Краснодарский край
3263
9 ночей
Санкт-Петербург, Ленинградская область
4186
4 ночи
Геленджик, Краснодарский край
3560
9 ночей
Гагра, Гагрский район
3142
8 ночей
Кабардинка, Краснодарский край
3147
8 ночей
Москва, Московская область
2772
5 ночей
Ялта, Крым
3969
7 ночей
Феодосия, Крым
2474
10 ночей
Ейск, Краснодарский край
2561
9 ночей