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Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне

Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для бронирования отелей в июне 2023 года. 16.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

отдых в абхазии

гагра

абхазия

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в июне, сообщает сервис Tvil.ru.Первое место досталось Сочи, который набрал 31% заявок на бронирование отелей. На втором месте Анапа (15%), а на третьем – Санкт-Петербург (7% ).

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