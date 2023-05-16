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Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне
Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для бронирования отелей в июне 2023 года. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в июне, сообщает сервис Tvil.ru.Первое место досталось Сочи, который набрал 31% заявок на бронирование отелей. На втором месте Анапа (15%), а на третьем – Санкт-Петербург (7% ).
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Абхазский город попал в десятку популярных направлений для отдыха в июне

09:40 16.05.2023 (обновлено: 12:28 16.05.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян Колесо обозрения в Гагре
Колесо обозрения в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил самые популярные направления для бронирования отелей в июне 2023 года.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в июне, сообщает сервис Tvil.ru.
Первое место досталось Сочи, который набрал 31% заявок на бронирование отелей. На втором месте Анапа (15%), а на третьем – Санкт-Петербург (7% ).
Десять самых популярных направлений для бронирования в июне

Город

Средняя стоимость ночи (рубли)

Средняя продолжительность поездки

Сочи, Краснодарский край

3186

9 ночей

Анапа, Краснодарский край

3263

9 ночей

Санкт-Петербург, Ленинградская область

4186

4 ночи

Геленджик, Краснодарский край

3560

9 ночей

Гагра, Гагрский район

3142

8 ночей

Кабардинка, Краснодарский край

3147

8 ночей

Москва, Московская область

2772

5 ночей

Ялта, Крым

3969

7 ночей

Феодосия, Крым

2474

10 ночей

Ейск, Краснодарский край

2561

9 ночей

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