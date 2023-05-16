https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/bzhaniya-prisvoil-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-abkhazskim-diplomatam-1045852577.html

Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам

Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам

Указы были подписаны президентом Абхазии в канун 30-летия со дня образования Министерства иностранных дел. 16.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-16T20:37+0300

2023-05-16T20:37+0300

2023-05-16T21:50+0300

в абхазии

мид абхазии

абхазия

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного посла двум абхазским дипломатам. Ранги присвоены: 17 мая Министерство иностранных дел Абхазии отмечает 30-летия со дня образования.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мид абхазии, абхазия, аслан бжания