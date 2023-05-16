Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/bzhaniya-prisvoil-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-abkhazskim-diplomatam-1045852577.html
Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам
Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам
Указы были подписаны президентом Абхазии в канун 30-летия со дня образования Министерства иностранных дел. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T20:37+0300
2023-05-16T21:50+0300
в абхазии
мид абхазии
абхазия
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного посла двум абхазским дипломатам. Ранги присвоены: 17 мая Министерство иностранных дел Абхазии отмечает 30-летия со дня образования.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9e5f52e90b0a2e61d0cc9f9d29ccb2e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид абхазии, абхазия, аслан бжания
мид абхазии, абхазия, аслан бжания

Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам

20:37 16.05.2023 (обновлено: 21:50 16.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии
МИД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Указы были подписаны президентом Абхазии в канун 30-летия со дня образования Министерства иностранных дел.
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного посла двум абхазским дипломатам.
Ранги присвоены:
заместителю министра иностранных дел, чрезвычайному и полномочному посланнику I класса Одиссею Бигвава,
заместителю министра иностранных дел, чрезвычайному и полномочному посланнику I класса Ираклию Тужба.
17 мая Министерство иностранных дел Абхазии отмечает 30-летия со дня образования.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0