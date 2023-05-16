https://sputnik-abkhazia.ru/20230516/bzhaniya-prisvoil-rang-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-abkhazskim-diplomatam-1045852577.html
Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам
Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам
Указы были подписаны президентом Абхазии в канун 30-летия со дня образования Министерства иностранных дел. 16.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-16T20:37+0300
2023-05-16T20:37+0300
2023-05-16T21:50+0300
в абхазии
мид абхазии
абхазия
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного посла двум абхазским дипломатам. Ранги присвоены: 17 мая Министерство иностранных дел Абхазии отмечает 30-летия со дня образования.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9e5f52e90b0a2e61d0cc9f9d29ccb2e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, абхазия, аслан бжания
мид абхазии, абхазия, аслан бжания
Бжания присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посла абхазским дипломатам
20:37 16.05.2023 (обновлено: 21:50 16.05.2023)
Указы были подписаны президентом Абхазии в канун 30-летия со дня образования Министерства иностранных дел.
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о присвоении ранга Чрезвычайного и Полномочного посла двум абхазским дипломатам.
заместителю министра иностранных дел, чрезвычайному и полномочному посланнику I класса Одиссею Бигвава,
заместителю министра иностранных дел, чрезвычайному и полномочному посланнику I класса Ираклию Тужба.
17 мая Министерство иностранных дел Абхазии отмечает 30-летия со дня образования.